Lelkesen várták már a bajnoki folytatást

A városi bowlingbajnokság alapszakaszának végeztével már a rájátszására készülnek a résztvevő csapatok.

Még ha a vírus miatt jókora csúszással is, sikeresen lezárták a városi bowlingbajnokság alapszakaszát a résztvevő együttesek. A végleges sorrend alapján a Gipx Tigrisek, Sokk A Jó Bowl, Noold, Fehérvártető, Hycomat, Lavina, Rolling Balls és Strikeolok csapatai várhatják a folytatást.

A magyar válogatott keretének fehérvári tagja, Pletyák Attila a „Sokk A Jó Bowl” elnevezésű csapat tagjaként vesz részt a versenyen, amellyel tavaly szerzett bajnoki címüket igyekeznek megvédeni.

– Viszonylag erősek voltunk az idén, ezért tudtunk másodikként zárni, ám ez a helyezés még nem sokat számít, a tavalyi példából is láthatjuk, a rájátszásban bármi történhet és az ellenkezője is – akkor az utolsó, nyolcadik helyen jutottuk playoffba, és onnan nyertünk. Minden győzelemért keményen meg kell már küzdeni ebben a szakaszban, nem lehet hibázni, hiszen egyenes kieséses rendszerben folyik majd a küzdelem. A csapat nagyon lelkes, vannak jobb, vannak rosszabb napjaink. Az utolsó előtti fordulóban például 2950 ütött fával messze a legmagasabb csapatpontszámmal vertük meg az ellenfelet, míg szerdán 2700 fával – ami szintén nem rossz – éppen kikaptunk. Hiába voltuk jobbak ütött fák tekintetében, az egyéni mérkőzések mérlege végül úgy alakult, hogy vesztesen távoztunk – mondta Pletyák, aki az egyéni rangsor negyedik helyén zárta az alapszakaszt.

A székesfehérvári városi verseny szervezője, illetve a fehérvári együttes edzője, Skobrics Zoltán szintén pozitívan értékelte a korlátozások után újrainduló bajnokság résztvevőit.

– Alig várták a játékosok, hogy folytatódjon a bajnokság, március 14-én hagytuk abba, és végül június 18-án tértünk vissza. Négy forduló volt hátra, amit a nagyon lelkes csapatok gyorsan lepörgettek, az első nyolc csapat pedig jövő kedd-szerdán kezdi majd a rájátszás küzdelmeit. Július végére várható a bajnokság befejezése, ami jóval későbbi, mint a szokásos júniusi végjáték. Még most is érvényben van több egészségügyi szabály, meg van szabva, hogy hányan lehetünk egyszerre a pályán, illetve a golyóba való benyúlás is felvet egészségügyi kérdéseket, mivel az amatőrök között rengetegen vannak, akik nem rendelkeznek saját felszereléssel. Az országos bajnokság most még egyelőre szünetel, nem lehet úgy játszani, hogy kihagytunk három hónapot, mindenkinek játékhiánya van. Vár még majd a bajnokság első két csapatára egy további megmérettetés, az országos csapatbajnoki döntő, ahol Fehérvár mellett a másik három, szervezett bajnoksággal rendelkező város, Debrecen, Tatabánya és Sopron legjobb két csapata vív meg egymással. Ez a verseny most már hagyományosnak mondható, augusztus első hétvégéjén rendezzük, és a játékosok részéről komoly várakozás szokta megelőzni. Ezt követi egy rövid nyári szünet, hogy aztán szeptemberben – reményeink szerint vírusmentesen – startolhasson a bajnokság új idénye.