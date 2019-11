Lelépték a DEAC csapatát

Mirosav Ihancak gárdája kiütötte a 4. helyen álló Debrecent a jégkorong Erste Ligában – ezzel helyet cserélt a két gárda.

A hétfői esélylatolgatásom szerencsére nem volt hiábavaló – bármennyire is hasonló kvalitásokkal bír a két alakulat, előzetesen a Duna-partiak győzelmét lehetett várni, s ez be is jött.

A motiváció – mint ahogyan azt már megírtuk – megvolt, a hazaiak egy esetleges helycserében bízva csúsztak ki ma a Dunaújvárosi Jégcsarnokba, míg a sárga mezes debreceniek mindezt meg szerették volna akadályozni.

Ennek szellemében mindkét gárda bekezdett: a házigazda újvárosiak egy szemrevaló támadást követően mindössze a 4. perc elején Pinczés Olivér révén meg is szerezték a vezetést jelentő találatot, 1-0.

Sajnos sokáig azonban nem örülhetett a kilátogató 400 néző (tegyük fel, hogy mindannyian DAB-szurkolók voltak – a szerk.), hiszen nem egészen 50 másodpercen belül szépítettek is a vendégek: a kanadai Clint David Filbrand révén újra egyenlőt mutatott az eredményjelző, 1–1.

A sárga mezesek támadóját, Jakub Izuckyt tessékelték le a játékvezetők, miután botjával testre ütött – a 2 perces létszámfölényt pedig a DAB jó házigazdaként ki is használta. Azari Zsolt passzából Mazurek szerzett a nyitó harmad utolsó percében újból vezetést az újvárosiaknak, 2-1.

A második játékrész rendkívül lassú mederben folyt; olyannyira, hogy még szabálytalanságot sem követtek el a csapatok, s gólt sem szereztek – mindössze kaput eltaláló lövéseket véstek fel a lőlapra a statisztikát jegyzők.

Somogyi Balázs aztán megtörte a csendet a 47. percben, Baker passzát használta ki, s ezzel már kettővel ment a DAB, 3-1.

A végeredményt Hugo Turcotte alakította ki Silló passza után, a vége 4-1.