Leküzdötték lámpalázukat

A férfi első osztályú tekebajnokság (Szuperliga) 9. fordulójában megszületett a Köfém SC első győzelme.

Szorosabb, illetve kevésbé szoros vereségeket követően szombaton jött el a nagy nap a fehérvári tekések számára. A legjobbak közé idén feljutó alakulat a Kaposvárt fogadta hazai pályán, az egy győzelemmel álló somogyiak pedig meg is hajoltak a fehérváriak akarata előtt – úgy az ifjúsági, mind a felnőtt csapatuk.

– Az első négy mérkőzést a kiemelkedő, világbajnokokat felsorakoztató csapatok ellen vívtuk, igazából csak most kezdődött számunkra a bajnokság. Tapasztalt Szuperliga-csapatot sikerült legyőznünk, a siker kulcsa pedig az volt, hogy levetkőztük a lámpalázat, elhitték a fiúk, hogy meglehet a siker. Most értük el – bár alulról súrolva – a valós teljesítményünket, amit eddig jelentősen lefojtott a magasabb osztály okozta „drukk” – nyilatkozta elégedetten Bata Jenő szakosztályvezető a mérkőzést követően. DNCS