Lekorcsolyázták a jégről ellenfelüket a villámgyors dél-koreaiak

A jégkorong divízió I/A világbajnokság első játéknapján magabiztos győzelmet aratott Dél-Korea Magyarország ellen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kazahsztáni vb-nek is úgy futott neki a magyar válogatott, hogy az első két hely egyikét megcsípve a legjobbak közé kerülés lesz a cél. Ezen az elképzelésen az sem változtatott, hogy a viadal kezdete előtt Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány megbetegedett, így Majoross Gergely, a MAC Újbuda vezetőedzője vette át a kormányrudat – bár az biztos, hogy nem ilyen debütálásról álmodozott a szapporói hős.

Az első öt perc magyar fölény mellett zajlott a Barisz Asztana stadionjában, amit két dél-koreai kiállítás is segített. A Wehrs–Sarauer–Sofron–Nagy Gergő–Bodó Chris-féle sor egymás után harcolta ki a lövőhelyzeteket, amiknél szép védéseket kellett bemutatnia a kanadai származású Matt Daltonnak. Ezt követően kiegyenlített játék folyt, majd Sarauer vesztett korongot a kék vonalnál, Shin Sangwoo pedig a kapuhoz érve átlőtte a pakkot Bálizs Bence mamutjai között, 0-1. Mindössze 45 másodpercig tartott a dél-koreai öröm, majd megszületett a világbajnokság első magyar találata is: Galló Vilmos forgolódott a kapu mögött, majd visszatett korongja Hári János elé került, a következő szezont már Finnországban töltő csatár pedig nem hibázott, 1-1. A gyors válasz után több gólt már nem hozott az első húsz perc, egállal ért véget a játékrész.

Hiába jött egy erőteljes kezdés magyar részről, két perc után beindult a dél-koreai henger: villámléptekkel indult meg az ellenfél, Ahn Jin Hui passzolt Kim Sangwookhoz, ő vissza Ahnhoz, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie, 1-2. Hat perccel később az előbbi asszisztos, a csapatkapitány Kim Sangwook talált be Jeon Jung keresztpassza után, miután csak nyomozta a korongot a magyar védelem, 1-3. Felpörgött a gólt követően a magyar csapat, Erdély Csanád és Szabó Dániel lövése után is Daltonnak kellett nagyot védenie. Ekkor úgy tűnt, hogy van még visszaút, Erdély Csanád felesleges kiállítása után azonban megakadt a lendület.

Az utolsó harmad taktikus koreai játékot hozott, akik nem csupán tartották, növelték is előnyüket a céltalanul bolyongó magyarok ellen: a kezdő korongbedobást követően fél perccel egy eladott korong után Shin Sanghoon ziccerét védte Bálizs, tíz perccel később Kim Ki Sung lövésénél azonban már tehetetlen volt a hálóőr, 1-4. A katasztrofális nyitányt a második gólját szerző Kim Sangwook „koronázta meg”, aki előbb átverekedte magát két, meglehetősen kis ellenállást kifejtő magyar védőn, majd pazar mozdulattal, fonákkal lőtte ki a bal felsőt, 1-5. Zárásképpen A Nagy Gergő-féle emberelőnyös sorból a nevezett korcsolyájáról pattant a korong a koreai kapuba, a játékvezető azonban rúgómozdulat miatt érvénytelenítette a találatot.

Nem lesz egyszerű dolga a szakmai stábnak, rendet rakni a fejekben, hiszen ma 15.30-tól már a győzelemmel nyitó fehéroroszok ellen kell győzni.

JEGYZŐKÖNYV

Magyarország–Dél-Korea 1-5 (1-1, 0-2, 0-2)

Barys Arena, 922 néző. V.: Garon, Hansen, Constantineau, Hagerstrom

Magyarország: Bálizs – Stipsicz (1), Szabó D., Erdély, Hári 1, Galló (1)

– Szirányi, Wehrs, Nagy G., Sarauer, Sofron – Pozsgai, Macaulay, Bartalis,

Vas J., Bodó – Varga, Nagy K., Terbócs, Benk, Magosi.

Megbízott szövetségi kapitány: Majoross Gergely.

Dél-Korea: Dalton – Plante, Kim W., Ahn 1 (1), Kim K. 1, Kim S. 2 (2)

– Lee D., Regan, Shin Sangwoo, Cho, Shin Sanghoon 1 – Kim H., Song,

Lee C., Jeon, Park J. (1) – Choi, Kim H., Park S., Lee Y., Kim W.

Szövetségi kapitány: Jim Paek

Kapura lövések: 37-28 Kiállítások: 20, ill. 8 perc