Lejátszotta második felkészülési mérkőzését a megyei I. osztály újonca, a Mányi TK együttese

Vasárnap a megyei III. osztály Északi csoportjának élén végző Pázmánd csapatát fogadták.

A megyei II. osztályú bajnokság Északi csoportjában a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt pontvadászatban jelentős előnnyel az első helyen zárt a Mányi TK gárdája. A csapat hosszú idő, 1987 után vitézkedhet ismét a legjobbak között, és Pál Zoltán szakmai vezető irányításával idejekorán, közel két hete megkezdte a felkészülést. Már az első hétvégén lejátszották első tesztmeccsüket is, méghozzá a megye kettő Déli csoportjában ugyancsak elsőként végzett Vajta csapatával. Itt még érthetően csikorogtak a kerekek, főként a labdabiztonságra, a találkozó irányítására törekedtek. Közepes iramú, de férfias kilencven perc után igazságosnak mondható 2-2-vel fejezték be a felek a végig nagy hőségben lejátszott összecsapást. A héten tovább folytatták a munkát azzal a kerettel, melynek döntő többségét azok a játékosok alkotják majd, akikkel már korábban is sikeresek voltak. Természetesen lesz olyan, aki már nem segíti őket olyan intenzitással, mint tavaly, így Deák Bálint és Radovics Viktor munkahelyi elfoglaltság miatt kevesebbet edz és játszik a jövőben. Viszont több labdarúgó leigazolása folyamatban van, és hamarosan végleges lehet a keret. Szűcs Péter a Tatai AC-ból, és Szabó Balázs a Tordas SE csapatból már a gárdával dolgozik. Érkeznek még próbajátékosok, és az utánpótlásból ketten stabilan a felnőttekkel készülnek. Vasárnap pedig újabb ed­zőmeccsen csiszolhatta csapatát Pál Zoltán, ezúttal a Pázmánd SE látogatott el a mányi komplexumba.

Mányi TK – Pázmánd SE 5-1 (1-0)

Mány, 150 néző.

Mányi TK: Szabó T. – Mészáros B., Rimele, Hajdú, Ország – Szabó B., Szűcs P., Mészáros T. – Radovics M., Marton, Veress. Cserék: Palkovics, Mohácsi, Szabó L. Vezetőedző: Pál Zoltán.

Pázmánd SE: Hajdú – Szálas, Kerkuska, Pécsi, Kovács M. – Kolonics, Bauer, Glócz, Varga V. – Varga J., Jung. Cserék: Lőrincz, Kővári, Kutai Sz., Kovács D., Molnár. Vezetőedző: Puhnyák János.

Gól: Szabó B., Mészáros T., Hajdú, Radovics M. (mindketten 11-esből), Marton, ill. Kovács M.

A sok játékosát nélkülöző Mány kevés dinamikával, tompán szőtte támadásait, a vendégek elsősorban gyors kontrákra rendezkedtek be. Ennek ellenére az 5. percben vezetést szerzett a vendéglátó, egy gyors szögletet Szabó Balázs váltott gólra, 1-0.

A lendületes folytatás elmaradt, a Pázmánd stabilizálta védekezését, míg a II. félidő elején bátrabban merészkedett térfelükre ellenfelük: kapufáig jutottak, majd egy szép lövésből Kovács Máté be is talált, 1-1. Ahogy fogyott a levegő, a Mány több veszélyes támadást vezetett, de vagy a támadók hibáztak, vagy Lőrincz Zoltán védett jól. A 70. percig változatlan maradt az állás, ekkor Mészáros Tamás parádés egyéni alakításból vette be a kaput, 2-1. Az utolsó negyedórára beszorultak a vendégek, a Mány két jogos tizenegyesgóllal, valamint egy jól kivitelezett támadással bebiztosította győzelmét, 5-1. A Pázmánd bátran, tisztesen helytállt magasabban jegyzett ellenfelével szemben egy olyan mérkőzésen, amely mindkét fél fejlődését remekül szolgálta. A Mány július 19-én a Bicske II., július 26-án a Vértessomló csapatait fogadja a felkészülés jegyében.