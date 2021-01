Legyőzték idegenben és megelőzték a korábbi listavezető Bolzanót a hokisok

Újabb történelmi tettet hajtott végre az osztrák bajnokságban a Hydro Fehérvár AV19. A hokisok szombat este 1-0-ra legyőzték otthonában a Bolzanót, ezzel az élre álltak az ICE Hockey League-ben. Sőt! Mivel a dél-tiroli együttes az utolsó pillanatban elbukta a Salz-burg elleni vasárnap esti mérkőzését, három pont előnnyel keddig biztosan a Fehérvár áll az élen!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Egyetlen gól, ennyi volt a különbség a két csapat között – értékelt találóan Antti Karhula a Hydro Fehérvár AV19 mestere a diadal után. Ez az egyetlen találat pedig történelmi magasságba repítette Hári Jánosékat: szombat estére az osztrák bajnokság első helyén találták magukat! Nagyon megérdemlik! Hosszasan lehetne sorolni miért jár nekik a pozíció, de hogy messzire ne menjünk azért is, mert pokoli nyomásnak kellett ellenállniuk Bolzanóban, ahová magabiztos lendülettel érkezhettek Innsbruckból, ahol a helyieket mosták le a jégről. Tudtuk jól, hogy a tiroli túra második állomása jóval nagyobb kihívás elé állítja a fehérváriakat. Ezzel együtt is csúcsrangadóhoz méltó tempót és játékot hozott a derbi, az első harmadban a mieinknek is megvoltak a helyzetei, de a Bolzano kicsivel közelebb járt a vezetés megszerzéséhez. A középső harmadban már a kapuvasat is megcsengették az olaszok, majd emberhátrányok sorát kellett kivédekezni a Fehérvárnak, amely nemcsak erre volt képes, hanem arra is, hogy támadásban is maradandót alkosson az osztrák liga három évvel ezelőtti bajnoka ellen. A 33. percben emberhátrányban (!) Szita Donát passzát Bartalis István vágta a kapuba, 0-1!

Vasárnap is kikapott a Bolzano, az élen továbbra is az AV19 áll!

A hátralévő időben minden erejét mozgósította a Bolzano, az utolsó két percre kapusát is lehozta. Jaroslav Janus ketrecére összesen 44 lövés zúdult az összecsapáson. A szlovák válogatott hálóőr harmadik meccsét hozta le kapott gól nélkül a szezonban.

Pazar védekezés, parádés eredmény! Sikerült megtartani az előnyt, a három ponttal pedig a tabella legelejére szárnyalni! Ráadásul úgy, hogy a Bolzanót idegenben legutóbb három éve sikerült legyőzni.

– Kemény mérkőzés volt, amelyen jól vezettünk támadást kettő az egy ellen és sikerült megszereznünk a vezetést. A végjáték különösen kemény volt, sokat kellett védekeznünk, a Bolzanónak pedig rengeteg nagy helyzete volt, de szerencsére sikerült kivédekeznünk ezeket. Nagy győzelem ez számunkra! Jó volt látni, hogy az egész csapat együtt harcolt és legtöbbször okosan játszottunk – zárta értékelését Antti Karhula a fehérváriak finn mestere, aki vezetőedzőként első szezonjában ki tudja meddig repíti még fel a csapatot…

Aligha kell leszögeznünk, még soha nem vezette a tabellát a Fehérvár a bajnokság ilyen előrehaladott szakaszában. Ami pedig az egyéni teljesítményeket illeti, a tavaly nyáron visszatérő Hári János csapatkapitányhoz méltóan a második legeredményesebb pontszerző az egész bajnokságban. Persze hosszasan lehetne sorolni a kiemelkedő teljesítményeket a csapatból.

Vasárnap estére is maradt izgalom. Ekkor a Bolzano a Salzburggal csapott össze. Az osztrákok kétszer is vezettek és szinte az utolsó pillanatban 3-2-re győztek, azaz három pont előnnyel a Fehérvár maradt az élen!