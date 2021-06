Legyőzte a PAFC a Kolozsvár csapatát

Második felkészülési mérkőzését is megnyerte ausztriai edzőtáborában a bajnoki ezüst­érmes Puskás Akadémia. Ezúttal komoly ellenfelet, a román bajnok CFR Cluj együttesét múlta felül.

Az osztrák másodosztályú Juniors NÖ után jóval keményebb kötésű ellenféllel találta szembe magát Hornyák Zsolt együttese, nem mintha a sógorok csapata félvállról vette volna a PAFC 5-0-ás győzelmével végződő találkozót.

A Linzhez közeli Ottensheimben meccseltek a Kolozsvárral. A felcsútiak a Tóth B. – Szolnoki, J. Nunes, Spandler, Deutsch L. – Favorov, Van Nieff, Baluta – Slagveer, Plsek, Nagy Zs. tizeneggyel kezdtek, csereként Kiss T., Komáromi, Corbu, valamint Posztobányi kapott lehetőséget.

Az első félidőben jobbára a mieink veszélyeztettek: Jakub Plsek többször is ziccerbe került. Nem sokkal a szünet előtt Yoel van Nieff lőtt ígéretesen, ám a kolozsváriak hálóőre kitornázta a löketet.

A fordulás után rögtön Nagy Zsolt veszélyeztetett, ám Cristiano Figuereido ezúttal is a helyén volt. A hatvankettedik percben már nem volt ellenszer a PAFC gólra törő játékára. Balutával szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a büntetőt Plsek értékesítette.

A hajrában Tóth Balázs pillanatai következtek, a bő Eb-keretbe is bekerült fiatal kapus több bravúrjának köszönhetően megőrizte előnyét a Puskás Akadémia.

A napokban két változás történt a Puskás Akadémia keretében: a fiatal középpályás, Radics Márton ismét kölcsönben folytatja, gyakorlatilag visszatér a Gyirmóthoz, amellyel kiharcolta az élvonalbeli szereplést. Érkezővel is szolgált a felcsúti klub: egy ballábas középső védő ölti magára a PAFC mezét. Ő Patrizio Stronati, a név megtévesztő, ugyanis nem csak olasz, hanem cseh állampolgársággal is rendelkezik az új bekk. A 26 éves futballista megfordult az Austria Wienben és a Mladá Boleslav együttesében is, a Banik Ostravától érkezik Fe­jér megyébe. 154 első osztályú bajnokiján eddig tizenegyszer talált az ellenfelek kapujába, négy gólpasszt is kiosztott, és a bécsiek színeiben pályára lépett az Európa-liga selejtezőjében, illetve csoportkörében is. A Puskás Akadémia szombaton tér haza az ausztriai edzőtáborból.