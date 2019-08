Lefocizták a Fradit

Elszámította magát az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédője vasárnap a Pancho Arénában, ahol az utóbbi időben rendre képtelen nyerni.

A Vidi tavalyi Európa-liga-­me­netelése óta tudjuk, egy magyar szinten kiemelkedő csapat számára nehéz egyszerre több fronton is helytállni. Az NB I 2018/19-es kiírásának bajnoka, a Ferencváros együttese ugyanezt a teóriát igazolta vasárnap este, amikor a két forduló óta pontot, de még gólt sem szerző Puskás Akadémiától Felcsúton kapott nem túl elegáns zakót. A 4-1-es PAFC-siker már magában is történelmi, de ha azt nézzük, hogy a zöld-fehérek az utóbbi négy évben nem tudták bevenni a Pancho Arénát, akkor nem is olyan meglepő!

– Nem tudom megválaszolni, hogy milyen ösztön kerített magába a félidőben, de a belső erő olyan nagy és erős volt az öltözőben, hogy azt lehetett érezni a szünetben, ez a csapat ma nyer – nyilatkozta a lefújás után Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője.

Radics Mártont, a hazaiak 17 éves középpályását már a 23. percben le kellett cserélni, hiszen folyamatos hibáival egyre nehezebb helyzetbe hozta az egyenlítésért küzdő Fejér megyei társaságot.

– Nagyon féltem attól, hogy Marcit tönkretesszük ezzel a cserével, de sajnos lehetett érezni, hogy kiesett a mérkőzésből, a gól előtti hibája nyomot hagyott rajta – folytatta a tréner. – Az első dolgom az volt, amikor a kispad felé sétált, hogy megsimogassam.

Urblík József viszont ellentétes utat járt be, a Radics helyére érkező játékos öt perc leforgása alatt szerzett két találatával eldöntötte a derbit.

– A második gólomat szó szerint bekanalaztam, nagyon boldog vagyok, emlékezetes este volt ez mindannyiunknak – mondta Urblík. – A két gól nagyon jót tett az önbizalmamnak, egész este erről kérdezgettek. Örömmel válaszoltam minden kérdésre .

Volt még egy futballista a vendéglátóknál, akiből előtörtet az érzelmek, miután bevette Gróf Dávid kapuját.

– Elmondhatatlanul boldog vagyok, nagyon nagy gát tört át bennem, hiszen hosszan tartó peches sorozatomat letudtam végre egy góllal, egy nagyon fontos góllal – közölte szinte eksztázisban a Fehérváron nem sok sót evő, de Felcsúton alapembernek számító Sós Bence. – Furcsa érzésem volt, amikor félidőben beléptem az öltözőbe, ahol szinte forrt a levegő. Egy percig sem éreztem, hogy kikaphatunk.

Sós szerint azonban most kell a földön maradni – ezt a mesterük, akinek rendkívül hálás az egykori debreceni tehetség a sok játéklehetőségért, úgyis a fejükbe „veri” majd az elkövetkező napokban.

A 200. NB I-es bajnokiján védő Hegedüs Lajos érthető módon készségesen állt az újságírók rendelkezésére.

– Én úgy láttam a kapuból, hogy nem játszott fölényben a Ferencváros – így az akadémia jubilánsa. – Szokás szerint ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek, de örülök, hogy végül ekkora lelkierőről tettünk tanúbizonyságot. 2-1 után a mi akaratunk érvényesült, a Fradinak helyzete sem volt, így akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna. Radics Marcival sokat beszélgetünk, foglalkozunk a lelkével, hogy sikerüljön feldolgozni a hibáját. Szerintem képes ez a brigád arra, hogy odaérjen az első négybe, sőt akár még a dobogóra is.