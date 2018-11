Lefagyott a Vidi a boriszovi télben

A magyar csapatok számára eddig mumusnak számító BATE Boriszov otthonában harcolt a pontokért a Mol Vidi FC, a labdarúgó Európa-liga L csoportjának 5. fordulójában.

Lassan indult a nap Fehéroroszországban. 9 órakor kezdett világosodni a főváros, Minszk felett az ég, s a kint repkedő mínuszok dermedt csendet varázsoltak az 1,8 millió lakost magához ölelő, de egyébként sem pörgős, emberzsivajtól, vagy gépkocsi-robajtól hangos utcákra. A Mol Vidi FC játékosai 9.30-kor jelentek meg ideiglenes otthonul szolgáló szállodájuk különtermében, hogy elfogyasszák reggelijüket. A csapat komoly mozgással már nem, inkább pszichés ráhangolódással töltötte a meccsnap óráit. Aki akart, pihent, vagy éppen sétált az előbukkanó nap melengető sugaraitól töltődve a Szviszlocs folyó kanyarulatai mentén. Egy közös pont azonban volt az edzők, és a labdarúgók programjában. Mégpedig a randevú a meeting room-ban. Marko Nikolics még utoljára videós segédanyaggal hívta fel a figyelmet a BATE sebezhetőségére, és sulykolta újra a fejekbe az alkalmazandó nyerő taktikát. Mert nem másért utazott Fehéroroszországba a Vidi, minthogy győzzön, s azzal – első magyar labdarúgócsapatként – továbblépjen az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába, ahol már csak 32 csapat küzd tovább. Persze, a fehérváriak tisztában voltak azzal, hogy a BATE eddig még nem vesztett párharcot magyar együttessel szemben, a Debrecent és a Vidit is búcsúztatta már a boriszovi egylet a nemzetközi porondról. Most azonban a piros-kékek várhatták előkelőbb pozícióból az összecsapást, a Vidi a csoport második helyén állt a derbi előtt, míg a BATE továbbra sem mondva le az esetleges továbbjutásról, életben akart maradni csütörtök este. A meccs előtt egy nappal érkező fehérvári drukkerek vagy minszki hoteljükben hangolódtak, vagy a főváros Sztálin-barokk stílusban, a II. Világháború után emelt épületei között flangáltak, megcsodálták a parlament előtt magasodó monumentális, előre, a dicső jövőbe tekintő Lenin-szobrot, de így, vagy úgy erőt gyűjtöttek a sorsdöntő meccsre.

A Vidi együttese 18 órakor hagyta el Minszket és vette az irányt a 150 ezer fős Boriszov felé. A 75 kilométeres távolságot rendőri felvezetéssel tette meg a csapatot szállító autóbusz. Már a célállomás előtt 25 kilométerrel az út melletti hóbuckák jelezték, Boriszovban minden bizonnyal keményebb lesz a télelő, mint volt Minszkben. Fehéroroszország kilencedik legnagyobb városában aztán vékony, ám mégis egybefüggő fehér lepel borította a környezetet. Egy órával és 45 perccel a kezdés előtt impozáns látványt nyújtott a 13 ezer 126 fő befogadására alkalmas Boriszov Aréna. Egy szlovén tervezőiroda által megálmodott stadion 2014-ben épült, s a lelátókat takaró, a lyukacsos homlokzat miatt amorf hatású, mégis szimmetrikus formájával egy teknősbékára emlékeztet. A találkozó helyszínére közvetlenül Székesfehérvárról is érkezett 17 drukker, akik autóval küzdötték le az 1300 kilométeres utat.

A BATE Boriszov kezdője nem szolgált meglepetéssel, ahogy azt már a napokban megemlítették a fehéroroszok, a finn válogatott, és a budapesti idei első összecsapáson gólt szerző Touminen nem volt a keretben, azonban a másik játékos, ki betalált akkor Tujvel kapujába, Jegor Filipenko már a kezdő sípszó idején is pályán volt. Marko Nikolics együttese is közel úgy nézett ki, ahogyan azt már a nemzetközi porondon megszokhattuk. Azonban az utóbbi bajnokikon nem öltöző Huszti Szabolcs a kezdők között kapott helyet.

A bemelegítés végéhez közeledve a tizenhatos környéki, igazítás utáni lövéseket gyakorolták a fehérvári labdarúgók, Huszti Szabolcs minduntalan nagy erővel, pontosan vágta a labdát a hálóba, de Nego és Marko Scsepovics sem hibázott egyszer sem. Pátkai Máté és Anel Hadzic azonban csak elvétve találták el a kaput, nem mitha ez bármit is jelentett volna a meccs előtt. Az előtt a találkozó előtt, mely a fehérváriak számára az év mérkőzése lehetett.

Úgy tűnt, a hazai szurkolók nagy észe már lemondott arról, hogy csapatuk nagyot alkot idén az Európa-ligában, közel félház fogadta a csapatokat. Az a mintegy 5000 néző, aki kilátogatott a –10 fokos hidegben, műanyag tapsikolókkal, s ütemes BA-TE, BA-TE rigmussal űzte a kék-sárgákat. Lendületesebben is kezdett a 15-szörs belorusz bajnok, Nikolaj Szignyevics lépett ki, 16 méterről jobbal lőtt a hosszú sarok felé, Kovácsik vetődött, de nem ért a labdához, ami a jobb kapufát érintve pattant az alapvonalon túlra. Zavartan futballozott a Vidi, a 7. percbren Ivanics labdájával rontott az ötös környékére Stasevics, éles szögből próbálkozott, Kovácsik védett, de Anel Hadzic hátáról visszapattant a labda a kapu felé, a gólvonlról vágta ki Vinícius hatalmasat mentve. Szerencsére ki tudott kecmeregni a szorításból a fehérvári gárda, de miután Huszti becselezte magát a büntetőterülere a már lesen lévő Negohoz passzolt ígéretes helyzetben. A BATE hagyta, hogy kiníljon a Vidi, kontrákra játszott, s az egyik így kiharcolt szöglet után meg is lepte a fehérváriakat. A hazaiak bal oldaláról szállt be a labda a 23. percben, Nikolaj Szignevics pedig 11 méterről zavartalanul bólintott a hosszú sarokra. Kovácsik vetődött, de nem érte el a labdát, 1-0. A gól után is a hazaiak futballoztak magabiztosabban, azonban nem sokkal később Milanov iramodott meg a ba oldalon, de ahelyett, hogy a középen érkező Scsepovicshoz passzolt volna, inkább tovább robogott, s hosszan szöktette magát. A hajrába lépve ismét Milanov gondolt egyet, s megindult a kapu felé középen, Rios utolsó emberként buktatta a 16-os előtt, de csak sárgát kapott a a középpályás. A szabadrúgást Huszti Szabolcs asorfal alatt lőtte el keményen, de Scserbitszki leért, s lábbal védett.

A második félidő elején továbbra is érződött, hogy a BATEsokkal jobban alkalmazkodik a deres, fagyos pályához, azonban ahogy teltek a percek egyre agresszívabbá vált a fehérváriak játéka.Az 52. percben kecsegtető helyről végezhetett el szabadrúgást Huszti, de 18 méterről megküldött labda minth egy hazai védő kezében akadt volna el a sorfalban. A fehéroroszok gyorsan ritmust váltottak, s újra a fehérvári kapu előtt járatták a labdát, végül Ivanics 20 méterről bombázott mellé. Nagy erőket kellett mozgósítania a Vidinek, hogy megakassza a boriszovi rohamokat. A 64. percben Marko Nikolics belenyúlt a meccsbe. A középpályás Pátkai helyett még egy csatárt, Armin Hodzicot küldte be. Nem adta fel elképzelését a fehérvári egylet, miszerint pontot akar szerezni. A hazai tréner, Alekszej Baga rögtön válaszolt, lehívta a korábbi sokszoros válogatott Hlebet, gyorsítva a középpályát, míg az eddigi meccseket végigjátszó, ám most nem igazán villogó Nego-t Kovács István váltotta. A játékrész derekán nem hogy iránytott a Vidi, de olykor kapuja elő szögezte a BATE-t. Az egyik szöglet különösen ígéretes volt, Huszti tekerte középre a labdát, Hodzic fejelt 7 méterről, de egy védőt érintve alig kerülte el labda a bal ficakot. Nem tudta nyomás alatt tartani azonban a BATE-t a Vidi, a vendéglátók sokkal gyorsabban, lendületesebben, és pontosabban futballoztak. Marko Nikolics egyre idegesebben gesztikulált a vonal mellett, ő is érezte, látta, hogy ez a Vidi nem az, ami eddig nagyot alkotott Európában. A szurkolóik által végig űzütt-hajtott BATE a 85. percben aztán el is döntötte a meccset: Mirko Ivanics a bal oldalról betört a tizenhatoson belülre, majd a visszazárni igyekvő védők mellől ballal, 14 méterről a rövidsarokra lőtt, 2-0. Az utolsó percekben ugyan még harcolt a Vidi, szövögetni próbálta támadásait, de lövései rendre elkerülték a kaput. Az utolsó mumentum egy vendégszöglet volt, melynek nyomán be sem jutott a labda a büntetőterületre, hű képet adva a meccs lényegéről: a Vidinek ezen az estén semmi sem sikerült.

Vereségükkel a fehérváriak visszacsúsztak az L csoport harmadik helyére, a BATE is 6 pontos, így a továbbjutáshoz a Chelsea ellen kellene több pontot szereznie az utolsó fordulóban annál, mint amennyit a BATE gyűjt a PAOK ellen.

Jegyzőkönyv

BATE Boriszov–MOL Vidi FC 2-0 (1-0)

Boriszov, 8963 néző. Vezette: Carlos del Cerro Grande (spanyol)

BATE: Scserbitszki – Rios, Volkov, Filipenko (Poljakov, a szünetben), Filipovics – D. Baga, Dragun, Ivanics – Hleb (Szkavis, 66.), Szignevics, Stasevics (Gordejcsuk, 89.). Vezetőedző: Alekszej Baga.

Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – Nego (Kovács I., 68.), Hadzic, Pátkai (Hodzic, 64.) – Huszti (Nikolov, 74.), Milanov – Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics.

Gól: Szignevics (23.), Ivanics (85.)

Sárga lap: Rios (39.) illetve Vinícius (76.)

Kiállítva: –

