Ledolgozott ünnepek – Izgalmasan telt a Kisfaludi Pingpong Ünnep

Idén is megtartották a két ünnep között a Kisfaludi Pingpong Ünnepet.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel!

Ötödik alkalommal dolgozza le a település apraja-nagyja az ünnepek alatt elfogyasztott töltött káposzta, rántott hús és bejgli alkotta halmokat egy pingpongverseny segítségével.

Ahogy minden évben, péntek délután is nagy szerepet játszott a sport mellett a közösségi élmény, az együtt töltött idő. Délután kettőkor kezdődött a bajnokság, melyre nem kellett előzetesen benevezni, mégis minden korcsoportban összejött legalább öt fő. A tíz és tizennégy év közötti gyerekek kezdték a tornát, nekik adatott meg a terem berendezésének lehetősége is, amit ők nagyon boldogan el is végeztek. Három órán át övék lehetett a terem, és csak délután ötkor kellett átadni a terepet a felnőtteknek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Kisfaludi Érdekvédő Polgárok Egyesülete szervezésében zajlott a verseny. Krausz János, a sportprogram szervezője elmondta, hogy a gyerekeket a 14–18 éves ifjúsági kategória követi. A felnőtt korosztályban igen nagy a szórás, hiszen 18 éves kortól hatvanig mindenki beletartozik. A legtiszteletreméltóbb kategória a 60 év felettiek korosztálya. Azonban a szenior csoport tagjai már a kezdet kezdetén ott voltak, figyelni az unokák játékát. Az elnyerhető érmeken túl sütemény és pogácsa volt a nyeremény.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS