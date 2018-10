Lecsaptak a sasok az Ördögökre – A Fehérvár egyenlített

Győztes csaták reményében indult ausztriai túrájára a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. Az Erste Bank Eishockey Liga 9. fordulójában a bajnokságot gyengébben kezdő Villach vendégeként próbálta tartani jó formáját a Volán.

EC Panaceo Villach SV– Fehérvár AV19 4-2 (2-0, 0-1, 2-1)

Villach, 2321 néző.

VSV: Bakala – Schlacher, Fraser, Pollastrone 2, Sharp, Down (2) – DeSantis (1), Bacher, Alderson 1(ee), Trivino 1(eh), Spannring – Wolf, Brunner (1), Lanzinger, Maxa, Kromp – Wohlfahrt, Lahoda.

FAV19: Carruth – Harty, Caruso, Szabó K., Hári, Phillips – Glenn, Láday (1), Luttinen, Koskiranta 1, Kuralt – Stipsicz, Tikkanen, Erdély, Sarauer, Sofron – Sille 1, Reisz (1), Szita, Sárpátki.

Kóger Dániel és Eric Meland továbbra sem épült fel sérüléséből, ráadásul Szabó Dániel lebetegedett a Villach elleni összecsapás előtt, de így is pontokért korcsolyázott jégre a Fehérvár AV19. A fehérváriak már az első percben emberelőnybe kerültek, de az eddig nyolc mérkőzésen remekül működő fóros játék akadozott, sőt, gólt kapott a Volán. Egy megugrás után Trivino ért oda először egy kipattanóra, és nem is hibázott, 1-0. A hetedik percben aztán plexicsere miatt tíz percig állt a játék. A szünetet követően felpörgött a magyar csapat játéka, gólt azonban ismét a Villach szerzett. Egy eladott korong után Pollastrone ugrott ki, a Carruthról lecsorgó pakkot újra kapura lőve talált be, 2-0.

A hazaiak hokiztak mezőnyfölényben a középső periódus elején. Sikerült kivédekezni egy emberhátrányt, majd a kiegészülés után egy kipattanóra Reisz csapott le, Silléhez passzolt a kapu előtt, aki második EBEL-góljának örülhetett, 2-1. Továbbra is dominált a Villach, a Fehérvár kontrákból veszélyeztetett.

A záró harmadot harcosabb vendégrohamok indították, s a 42. percben egyenlíteni tudtak a fehérváriak: Láday passza után Koskiranta került szembe Bakalával, és korongja a kapuvasat érintve vágódott a hálóba, 2-2. Tíz assziszt után ez volt az első gólja Volán-mezben a finn támadónak. Egy kivédekezett kettős fór után, a szimplát már beverte a Villach, Alderson bombája csúszott át Carruth mamutjai között, 3-2. Rohant az egyenlítésért a Järvenpää-csapat, de a kimaradt helyzeteket góllal büntették a karintiai sasok. Egy eladott korong után Pollastrone szólóból lőtte saját mag a második, csapata negyedik gólját, 4-2. A vasárnap Grazban vendégeskedő Fehérvár maradt az 5. helyen.

A forduló további eredményei: Znojmo–Bolzano 0-4, Vienna Capitals–Klagenfurt 2-1, Dornbirn–Salzburg 3-6, Graz–Linz 4-0.