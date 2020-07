Lázasan gyűjtik az erőt a Gárdony-Pázmánd NKK kézisei

Szeptember 12-én rajtol az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság. A Gárdony-Pázmánd NKK nyolchetes felkészüléssel hangol a szezonra.

Levegőkompresszor zúgásától hangos a gárdonyi Gárdonyi Géza Általános Iskola csarnoka. A bejárat előtti folyosón megfáradt gumibábuk hevernek, majd a frissítéstől új erőre kapnak, hogy pályára vihessék őket a Gárdony-Pázmánd NKK játékosai. Felüdülést jelenthet egy-egy gyakorlat, melyben nehezítésként szerepelnek a „lufimukik”, ugyanis a tóparti lányok egy hete végeztek kőkemény erősítő és állóképesség-növelő edzéseket. Július 15-én kezdték a közös munkát a hölgyek, a vezetőedző Virincsik Anasztázia, az edző Fekete Éva, a kapusedző Turkalya Katalin és az erőnlétért felelős Poór András irányítása alatt.

– Két nap felmérésekkel telt, humánbiológiai teszteket végeztünk, állóképesség- és erőfelmérés is szerepelt a programban. Az első két hét főként a futásról és a kondiról szól, labdával keveset találkoznak a lányok. Az első hét végén labdáztak először, s nagyon látszott a kihagyás, majdnem eltörték a labdát. A fiatalok, vagy azok, akik strandkéziztek is a nyáron, azok egész jól dobtak. De aki négy hónapja nem fogott labdát a kezében, furcsán mozgott a pályán. Érdekes ez a felkészülés, mert kissé olyan, mintha az alapoktól kezdenénk tanulni a kézilabdát. De biztos vagyok benne, hogy hamar visszajönnek a mozdulatok – vélekedett Virincsik Anasztázia, a Gárdony-Pázmánd vezetőedzője.

„Volt izomláz?” tette fel a kérdést a tréner, „Volt!” – bukott ki az őszinte válasz a lányokból az edzés elején.

Hiába edzőtáborozott volna Szlovéniában a csapat, a vírushelyzet miatti elővigyázatosságból nem utaztak el a lányok. Marad az itthoni gyakorlás, pénteken és szombaton napi három edzéssel, valamint egy pázmándi csapatösszetartással.

– Jó látni, hogy ki vannak éhezve a labdára a lányok, vágynak egymás társaságára, örülnek, hogy edzhetnek, most még nem panaszkodnak semmire. Átérzik, hogy ez az év érdekes és nagyon fontos szezon lesz. Hiszen nem igazán lehet hibázni, mert a 2021/2022-es idényben már egy NB I/B-s csoport lesz, vagyis most csoportonként három csapat esik ki a másodosztályból, a 8. és 9. helyezettnek pedig osztályozót kell vívnia. Be kell lőnünk a középmezőnyt. Nem az edzőkön múlik, hogy több edzést tartsunk, a játékosoknak kell érezniük, hogy a szerződésükben foglalt heti négy edzés nem biztos, hogy elég. Nem zúgolódnak, hogy többet tréningezünk. A távolabbi célunk, hogy gond nélkül maradjunk az NB I/B-ben, de ehhez az kell, hogy elvégezzék a munkát – ecsetelte Virincsik Anasztázia.

Nagy értéke lehet a most elvégzett munkának, hiszen a pandémia miatti kihagyás bizonyára minden csapatnál tompította az érzékeket. A nyári felkészülés külön verseny lehet a együttesek számára: ki kerül jobb formába a szeptember 12-i rajtig?

– Futás, kondi, Tabata-edzés, Crossfit edzés, TRX-tréning nem pótolhatta a labdás gyakorlatokat, s még az sem, mikor levezetésként videoklipeket küldtem, melyeket végig kellett táncolniuk a lányoknak. Húsz év után ismét tiszta felkészüléssel hangol a csapat, a vegyes felkészítés helyett most nyolc hetet tréningezünk, végigzongorázva a fokozatokat.

A csapatban nagy játékosmozgás nem volt, azonban minőségi igazolásokkal erősítettek a Velencei-tó partján. Érkezett a junior világbajnok kapus, Binó Boglárka, az NB I-es rutinnal is rendelkező átlövő, Pados Mónika, valamint az irányító Becséri Kitti, a beállós Pervein Orsolya, s visszatért Kispestről a hazai nevelésű Hamuth Lili is. Az edzőmérkőzések sora a harmadik hétben rajtol, fokozatosan növekvő terheléssel. Miután két azonos sort tud kiállítani Virincsik Anasztázia, döntően a pillanatnyi állapot dönt majd arról, ki mekkora szerepet kap egy-egy meccsen.

– Több a variációs lehetőségünk támadásban és védekezésben egyaránt, mint tavaly volt. Fiatal kapusaink vannak, kíváncsi leszek rájuk. Fegyelmezett csapatot szeretnék, mert csak így lehetünk sikeresek. Jó erőben kell lennünk, fizikálisan, mentálisan és technikailag is. Precízen kell játszanunk a figuráinkat, jól kell tudniuk dönteni a pályán, s elengedhetetlen, hogy a lányok küzdjenek egymásért és a győzelemért.

Az NB I/B-s pontvadászatot szeptember 12-én Szekszárdon kezdi a Gárdony-Pázmánd NKK, az első hazai meccset szeptember 20-án a Mohács ellen vívják. A Ligakupában a Mosonmagyaróvárral és a Budaörssel került egy csoportba a tóparti egylet.