Lassan helyreállhat a megyei futballélet

A koronavírus-járvány megállt parancsolt a megye labdarúgásának is, félbeszakadtak, illetve el sem kezdődtek a bajnoki küzdelmek tavasszal, ám szép lassan azért talán konszolidálódik a helyzet, hiszen a csapatok is elkezdtek „mozgolódni”.

Szép lassan éledezik a sportág, mi a helyzet megyei fronton, be tud számolni érdemleges változásról? – kérdeztük Schneider Bélát, az MLSZ Fejér Megyei igazgatóját.

– Június 4-ére hívta meg a megyei vezetőket a szövetség versenyigazgatója egy értekezletre, azután talán több információval tudok szolgálni. Mindenesetre június 30-ig szünet van, de ettől függetlenül a háttérben közben készülünk a következő szezonra.

Mennyire kezd visszaállni a régi munkarend az igazgatóságon?

– Éppen most kaptunk egy üzenetet, hogy a visszavonásig „home office” formában dolgozunk, mert az előző, az ezt elrendelő határozat éppen most járt le.

Előzetesen sem lehet tudni, hogy mi várható, mire számíthatnak a csapatok?

– Természetesen arra készülünk, hogy ősszel lesz futball a megyében! A versenykiírásokat elkészítettük, és elküldtük jóváhagyásra az MLSZ-be, és várjuk a fejleményeket. Nyilván ezt meghatározza majd, hogy milyen az országos helyzet, a kormányzat milyen engedményeket tesz. Most már lehet menni mérkőzésekre, a kellő távolság betartásával, bízunk abban, hogy napról-napra jobb lesz, és a lehető leghamarabb, júliusban neki tudunk állni dolgozni. Sok a nyitott kérdés, amennyiben maradna ez az állapot, akkor hogyan változik az átigazolási szabályzat, mivel korábban mindig július 1-től lehetett igazolni.

Érkezett-e bármilyen visszajelzés a csapatoktól, osztályoktól függetlenül, hogy a jelen helyzetre való tekintettel ne számítson az indulásukra a szövetség?

– Számtalan érdeklődés van azzal kapcsolatban, hogy mikor indul meg az élet, de egyelőre visszalépésekről nincs tudomásunk. Azt tudjuk, hogy a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttese az NB III-ba készül.

Mennyire érinti a folyó, illetve a tervbe vett beruházásokat – pályafelújítás, öltözőépítés, stb. – a válság?

– A TAO feltöltések határideje eddig május 31. volt, de ez a dátum szeptember 30-ra módosult a vírushelyzetre való tekintettel. Igazság szerint nincsenek kényszerhelyzetben az adófizetők, hiszen kaptak három hónapot arra, hogy használják a pénzüket. 380 millió forintot oszthattunk szét erre az évre infrastrukturális beruházásokra, bár 6 milliárd 270 millió forint volt az igény – ahhoz viszont ez az összeg meglehetősen kevésnek tűnik jelen állás szerint.

Ebben szerepel az a tíz kisbusz is, melyekre igény adtak be az egyesületek, és ez már önmagában is 100 milliós tételt jelenthet…