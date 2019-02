Küzdésből jelesre vizsgázott az Alba a világklasszisokból álló ETO ellen

A papírformának megfelelően tíz góllal győzött a címvédő a Fehérvár otthonában, Deli Rita lányai azonban nem adták olcsón a bőrüket a K&H női kézilabda NB I. 14. fordulójában.

„Nagyon furcsa hoki után kézilabdameccsre jönni” – jegyezte meg egy fiatal szurkoló, akit valószínűleg a kíváncsiság, no meg a külföldi és hazai sztárok sorát felvonultató, magyar bajnoki címvédő és BL-győztes Győri Audi ETO KC érkezése hozott lázba. Na meg a hangulat! A mérkőzés kezdete előtt egy órával már hemzsegett a tömeg a Köfém Sportcsarnokban, a tribün egyik sarka pedig pirosba, míg a másik zöldbe öltözött.

„Let’s get ready to rumble!” („Kezdődjön a dübörgés!”) – Michael Buffer, a világhírű amerikai boksz-showman híres, 1980 óta használt mondata az Egyesült Államokban 1992 óta védjegyoltalom – erre a zenére vonultak be a felek. Extra motiváció talán a vendégeknek szükségeltetett, akiknek az erőltetett Bajnokok Ligája-menetben a hét közben is pályára kellett lépniük, ráadásul e kettős terhelés és a válogatottbeli kötelezettség okán az ETO holland irányítója, Cornelia Groot bejelentette távozását a szezon végeztével. Állítólag eme döntését az egészsége megóvása érdekében hozta meg.

A román válogatott Crina Pintea góljával került előnybe a Győr harminc másodperc elteltével, amelyre Jana Zsilinszkajtye felelt postafordultával. A két beálló a találkozó folyamán sokszor okozott gondot őrzőiknek, a látogatók 77ese különösen nehéz feladat elé állította a fehérvári védelmet. Puhalák Szidónia a szélen külön csatát vívott Györkös Rebekával, a hazaiak kapusával – váltakozó sikerrel. Megbecsülte a labdát az Alba, amely sokszor passzívig is elment, ezzel is megakadályozva a gyors lerohanásokat. Pintea fizikai jelenlétével nem tudott mit kezdeni az FKC, Deli Rita így viszonylag gyorsan, már a hetedik percben időt kért. Claudine Mendy átlövései révén a Fejér megyeieknél volt a momentum, Boldizsár Bianka meglovagolhatta volna a pillanatot, de nagy ziccerben hibázott. Nem úgy Alexandra Nascimento, a brazil klasszis könnyed pimaszsággal vette be Kari Aalvik Grimsbö hálóját, 5-5. Ez után sebességet váltottak Danyi Gábor lányai, akik állandósítani tudták két-három gólos előnyüket. Mendy kiállítása nem jött jókor, mint ahogy Groot félpályás, üres kapus találata sem. Zsilinszkajtye továbbra is jól tette a dolgát az ellenfél hatosánál, olyannyira, hogy a 21. percben a gólvonal előtt Kiss Éva váltotta a norvég hálóőrt. Pintea után sajnos Kari Brattset is elkapta a fonalat, így a félidő végéhez érve meglógni látszott a látogató. Tomori Zsuzsanna lövése a blokkal együtt landolt a kapuban – még szerencséje sem volt a nagy szívvel küzdő házigazdáknak. A játékrész végén 13-20 állt az eredményjelzőn.

Temes Bernadett révén próbált közeledni a koronázóvárosi hölgykoszorú, amelyre a mezőny egyik legjobbja, a dán Anne Mette Hansen válaszolt. A fordulás után parkettre lépő Görbicz Anita is hamar feliratkozott a listára – az érdemi részek ekkor már végérvényesen eldőlni látszódtak. Mistina Kitty azért betett néhány bravúrt a közösbe, a túloldalon pedig Kiss Éva húzta le a rolót Nascimento és Temes hetesénél. Mentek előre az albások becsülettel, Szarka Adriennék leginkább azért harcoltak, hogy tíznél több ne legyen közte. Ebben segítségükre lett az Utasi Linda-féle fiatal sor, volt, hogy Varga Emőke, Rózsás Josephine, Tornóczky Sára és Sztankovics Réka is pályán volt egy időben. Akár a 30. gólját is meglőhette volna az FKC, de ez végül nem jött össze, Pelczéder Orsolyáék helyenként jó teljesítménnyel a teljesen vállalható kategóriába tartozó 29-39-es vereséget szenvedtek. A lefújást követően járt a pacsi mindkét szurkolótábornak, akik igazi fesztiválhangulatot teremtettek.

Deli Rita, az Alba Fehérvár vezetőedzője: – A Győr megmutatta, mire is képes. Az első félidőben a sebessége és a döntési képessége is jobb volt. Kicsit elbizonytalanodtunk a támadójátékban, nem tudtunk mögéjük kerülni, ahogy változott a védekezési variációjuk. Védekezésben nem tudtuk tartani a beállót. Sokat dolgoztak a lányok, de erőnlétben is különbség volt a csapatok között. Részcéljaink voltak ezen a meccsen, ezek teljesítésével elégedett vagyok. Megpróbáltuk tízgólos különbség környékén tartani a Győrt, ez pedig sikerült is.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC 29-39 (14-21)

Székesfehérvár, 1200 néző. Vezette: B. Pech, Vágvölgyi.

Alba: Györkös – Nascimento 4 (1), Gorsenyina 3, ZSILINSZKAJTYE 4, Boldizsár 1, MENDY 4, Szarka A. 1. Csere: Mistina (kapus), Temes 2 (1), Varga E. 1, PELCZÉDER 4, Májer 2, Rózsás, Utasi 2, Sztankovics 1, Tornóczky. Vezetőedző: Deli Rita.

ETO: Grimsbö – Bódi 2, V. KRISTIANSEN 4, Groot 4 (2), PINTEA 6, Tomori 2, Puhalák 1. Csere: Kiss É. (kapus), BRATTSET 6, S. OFTEDAL 6, A. HANSEN 5, Görbicz 3, Afentaler, Pál. Vezetőedző: Danyi Gábor.

Az eredmény alakulása: 6. p.: 2-3., 12. p.: 5-7, 18. p.: 9-12. 24. p.: 12-17. 28. p.: 13-20. 34. p.: 15-23. 40. p.: 19-26. 46. p.: 22-30. 52. p.: 24-34., 58. p.: 27-37.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 2/2.