Küzdelemből jelesre vizsgázott a Kohász

Nagyot harcolt, de nem szerzett pontot a K&H Liga női kézilabda NB I második fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA együttese.

Dunaújvárosi Kohász KA–Érd 25-26 (13-12)

Dunaújváros, 600 néző. V: Paska, Vastag.

Dunaújváros: CSAPÓ KYRA – Grosch 1, Ferenczy 2, SZALAI 7, Sirián 1, Triscsuk 3, Kazai.

Csere: Stojak (kapus), Nick, SZEKERCZÉS 7 (5), MOLNÁR B. 3, Mihály P. 1, Bouti, Csavlovics, Jovovics. Vezetőedző: György László.

Érd: JANURIK – Nascimento 4 (3), Kiss N. 1, Szabó L. 2 (1), J. Kovacsevics 1, TÓTH G. 3, Bízik R. 2. Csere: Foggea (kapus), Lavko 1, JERÁBKOVÁ 3, KISFALUDY 3, SCHATZL NATALIE 6, Termány.

Vezetőedző: Szabó Edina.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 1-2. 15. p.: 8-5. 20. p.: 12-6. 35. p.: 16-13. 40. p.: 17-17. 46. p.: 18-19. 55. p.: 23-23. 58. p.: 24-26.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/4.

A találkozó elején a koncentrált védekezést helyezték előtérbe a csapatok, nehezen alakítottak ki gólhelyzetet, ráadásul a kapusok, Csapó Kyra és a másik oldalon Janurik Kinga is jól fogott. A DKKA szerzett vezetést Szalai révén, majd fordítottak a vendégek, de Csapó újabb védései, valamint Triscsuk és Szekerczés góljai után ismét a DKKA vezetett (3-2). Nagy volt az iram, hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny, miközben rengeteg hibát vétettek a játékosok mindkét oldalon (5-5). Azonban feljavult a hazaiak védekezése, s a szerzett labdákból sorozatban három gólt is szereztek az újvárosiak, 8-5. Sőt, a játékrész második felébe is a hazaik érkeztek nagyobb lendülettel, Szalai, Triscsuk és Sirián is eredményes volt, Szekerczés a heteseket értékesítette, a 19. percben már 10-6-ra vezetett a DKKA. Nem segített az érdieken Szabó Edina időkérése sem. 12-6-os Kohász-előny után azonban ötperces dunaújvárosi gólcsend honolt a csarnokban, s a szünetre felzárkózott az Érd alakulata,13-12.

A szünet után a Kohász kezdett jobban, Szalai, Szekerczés és Ferenczy találataival ismét meglépett (16-13). Ezután azonban jöttek a hibák, a vendégek magukra találtak, s a 41. percben egyenlítettek is (17-17). Sőt, az emberelőnnyel sem tudtak élni Szalaiék, s Tóth Gabriella góljával átvette a vezetést az érdi hölgykoszorú (18-19). A vendégek irányítottak, rendre egygólos előnyt szereztek, amit a harciasan küzdő DKKA minduntalan ledolgozott. Mihály Petra kiállítása alatt köszönt be kétszer Schatzl Natalie, s ez döntőnek bizonyult, az Érd egy góllal nyert, s elvitte a bajnoki pontokat.

– A vereség miatt csalódott vagyok, ugyanakkor hatalmasat küzdöttünk az érdi csapattal. Sajnos igen fontos szituációkban hibáztunk, és ez megpecsételte a sorsunkat – értékelt a találkozó után György László, a Dunaújvárosi Kohász KA edzője.