Kuttor Attila: „Több csoportból is továbbléptünk volna”

Kuttor Attila, a Vasas futballcsapatának edzője vezeti együttese edzéseit, valamint figyeli az Eb-t. Kiélezett meccseket vár a végjátékban.

Székesfehérváron él családjával, naponta jár a fővárosba. Az Európa-bajnokság dél­utáni meccseit nem látta, ugyanis tréningeket vezényelt együttesének, de az esti, késő esti találkozókat mindig megnézi a tévében. Az angyalföldiek két, győztes edzőmeccsen vannak túl, a BVSC-t és a Révkomárom gárdáját verték, utóbbia­kat 1-0-ra szerda délután.

– Még a Mezőkövesd trénere voltam, amikor egy éve megkeresett a Vasas, de akkor maradtam az élvonalban, Kövesden. A nemrég zárult szezon végén ismét edzőt váltottak az NB II-es piros-kékek, ismét felvetődött a nevem, ezúttal gyorsan megállapodtunk. Több lehetőségem volt, beszéltem élvonalbeli klubbal is, azt gondolom, ez volt az a feladat, ami leginkább nekem való. Jól érzem magam a Vasasnál, remélem, sikeresek leszünk közösen, a cél egyértelműen a feljutás az élvonalba – mondja Kuttor Attila.

Az Eb-t természetesen figyelemmel kíséri. Azt mondja, folyamatosan borul a papírforma, elég csak a mi csoportunk továbbjutóinak későbbi szereplésére gondolni.

– Mindhárom gárdát a nyolc közé várta a közvélemény, ezt indokolta a csapatok ereje, ezzel szemben a franciák, a portugálok és a németek is kizúgtak a 16 között. Több szempontból is érdekes ez a kontinensviadal. Úgy gondolom, a portugáloknak tovább kellett volna jutniuk Belgium ellen, még akkor is, ha a belgák vezetik a világranglistát, a luzitánoknak ugyanis jobb játékosaik vannak. Ez azonban nem volt elég a nyolc közé jutáshoz, mert az egyéni kvalitások nem jelentek meg úgy, ahogy azt várni lehetett. Ugyanez igaz a franciákra is, hatványozottan. Alig hihető, hogy 3-1-es vezetés után kiestek a svájciak ellenében, akik szintén nem rosszak, de a keret erősségét tekintve nem vehetik fel a versenyt Benzemáékkal. Ezért is szép játék a futball, mert nemcsak az egyéni képességek számítanak, hanem az egység is. Csapatjátékkal sok mindent lehet kompenzálni. A németek is csalódást okoztak, ez a garnitúra túljutott a csúcson. Nem játszottak rosszul, de igazából jól sem, mindössze a portugálok ellen voltak meggyőzők, a franciák, a mieink és az angolok ellen nem. Utóbbi derbin Anglia megérdemelten jutott tovább, ezen a szinten már nagyon fontos, az adott kapitány mennyire tudja rotálni az együttest, képes pihentetni a legnagyobb sztárokat. A németeknél is többen voltak három fronton érdekeltek a tavasszal, a Bayern játékosai a BL-ben, ugyan ezúttal nem meneteltek a döntőig, de sokáig voltak versenyben, a Chelsea-ben is többen szerepelnek, láthatóan fáradtak. Ellenben a Cityben futballozó Sterling sérülésből jött vissza, a szezon utolsó hónapjában Pep Guardiola edző gyakran pihentette, a csatár láthatóan remek állapotban van az Eb-n. Ez is számít a végkifejlet tekintetében, kiből mennyit vett ki a megterhelő klubszezon, ki van kevésbé kifacsart állapotban.

A magyarok teljesítményéről rendkívül jó a véleménye. Azt mondja, Marco Rossi kihozta a fiúkból a maximumot.

– Úgy gondolom, csoda­számba megy a tel­je­sítmé­nyünk, egy rendkívül erős cso­portban megálltuk a helyünket. Marco Rossi nagyon jól felismerte a játékosokban rejlő taktikai lehetőségeket, a fiúk jó harcmodorban futballoztak minden mérkőzésen, kihozták magukból a maximumot. Az volt a lényeg, hogy a szakvezető az általa kigondolt játékrendszerhez minden posztra megtalálta a megfelelő embereket, akik mindannyian megtették a magukét. Botka belső védőként, Fiola bal oldali futóként, Nego jobb oldali futóként, Kleinheisler és Schäfer belső középpályásként, Sallai a kötetlen ék pozícióban nyújtott átlag felettit. Szalai Ádám is remekül illeszkedik a rendszerbe ebben a harcmodorban, küzdött a védőkkel, elforgott a labdákkal, kiharcolta a szabadrúgásokat, a szélekről belőtt labdákra pedig pontosan érkezett. A németek elleni, utolsó meccsen pedig gólt szerzett és gól­passzt adott, alig hihető, hogy hat percre voltunk a továbbjutástól. Nagyon lehetett szurkolni ennek az együttesnek. Fontos volt, hogy Rossi taktikájában mindenki hitt, a csapat ezért vívott remek meccseket. Nagy kérdés, mire jutottunk volna Sevillában a belgák ellen, az viszont biztos, több csoportból továbbléptünk volna.