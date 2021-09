Kupasiker után jöhet a rangadó a Vidi ellen

Miután a Siófok BFC ellen simán továbbjutott ismét NB II-es ellenfél vár a Puskás Akadémiára a Mol Magyar Kupában. Gera Dániel gólt és gólpasszt adott a Balaton-parton.

Már a derbi elején vezetést szerzett a felcsúti legénység, a hajrára kanyarodva pedig a csereként beállt Gera Dániel szállította a gólokat. A nyáron a Ferencvárostól kölcsönbe érkező középpályás első találatát szerezte tétmeccsen PAFC mezben.

– Vártam már erre gólra, szuper, hogy összejött – adott hangot örömének Gera. – Sok helyzetet dolgoztunk ki, jól mozogtunk be a Siófok védelme mögé. A második fél­időben még több ziccert tudtunk kidolgozni. Ha egygólos vezetés maradt volna a végére, lehetet volna melegebb is a hajrá, de nem volt veszélyben a továbbjutásunk. Annak külön örülök, hogy Weslen Junior és Libor Kozák is meg tudta szerezni az első találatát a klub színeiben – zárta gondolatait a játékos, aki azt is megjegyezte, hogy a győzelem azért is volt fontos, hogy a társaság jó hangulatban készülhessen a szombati feladatra, a Vidi elleni székesfehérvári rangadóra.

A Mol Magyar Kupában ismételten egy szebb napokat is látott klub, az ETO FC Győr vár a PAFC-ra. Az NB II középmezőnyében tanyázó zöld-fehérek otthonában október 27-én kerül sor az egy felvonásos csatára.

Ami pedig a szombati szomszédvári rangadót illeti, a Hornyák Zsolt együttese bizonyosan kipihentebb lesz a Vidi otthnában. hiszen a fehérváriak szerda este a Ferencvárossal mérik össze erejüket.