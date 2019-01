Csütörtökön kezdődik a hetedik Szent István Kupa

Csütörtök délben az Alba Regia Sportcsarnokban kezdődik a rangos, U16-os fiú kosárlabdatorna, a Szent István Kupa.

Az utóbbi két évben megvalósult az El Clásico, tehát a Real és a Barca összecsapott itt, ezúttal a katalánok nem lépnek parkettre. A mostani seregszemle előkészületeiről sajtótájékoztatón számoltak be az illetékesek.

– A torna lebonyolítása nem változik a korábbi évekhez képest, ezúttal is nyolc együttes verseng a trófeáért, újdonságot jelent, hogy a hazai szövetséggel karöltve akkreditált játékvezető-képzésre is sor kerül, 24 sípmestert látunk vendégül. Olyan bírók mutatkoznak be, akiknek a közeljövőben esélyük lesz arra, hogy a hazai legmagasabb osztályban bizonyítsanak. A kupát annak idején azért találtuk ki, hogy a fehérvári fiatalok, valamint a korosztályos válogatott neves, külföldi gárdákkal mérje össze erejét, ez minden esztendőben meg is valósul. Tehetségeink láthatják, hol tartanak és hova juthatnak el, figyelünk a tehetségek gondozására – mondta Molnár Tamás főszervező.

Az Alba Regia SC elnöke, Balássi Imre, Mészáros Attila alpolgármester, valamint az Alba Fehérvár utánpótlásának vezetője, Farkas Sándor egyaránt biztosra veszi, csütörtöktől izgalmas nemzetközi összecsapásokat láthatnak a kosárlabda barátai. A belépés ezúttal is ingyenes.