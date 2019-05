Kulcsfontosságú mérkőzés előtt gálázott a Fehérvár Enthroners együttese

Az osztrák III. divízió 6. fordulójában is rendkívül magabiztos győzelmet arattak a székesfehérvári amerikaifutballisták.

A mérkőzés előtti jóslatok azon az egybehangzó véleményen voltak, hogy a mérkőzés előtt két győzelemmel és két vereséggel álló bécsi székhelyű Danube Dragons II nem a fehérvári alakulat elleni találkozón fogja megszerezni idei harmadik skalpját. Hogy ez mennyire így volt, jól mutatja, hogy Novakov Dávid révén rögtön a mérkőzés első perceiben sikerült megszerezni a vezetést. Hamarosan Tóth Levente csatlakozott hozzá a jegyzőkönyvekben, aki egy szép futás végén ért el touchdownt, 0-12. Az időjárással már kevésbé volt szerencséje a feleknek, volt, hogy zuhogó esőben gyűrték egymást. Novakov ezzel együtt is megszerezte önmaga második, csapata harmadik touchdownját, míg az Enthroners félidei teljesítményét Baksa Ferenc koronázta meg, miután egy értékesített mezőnygóllal kialakította a 0-22-es eredményt a félidőben.

A folytatásban sem engedett ki az Enthroners védelme, folyamatosan útját állták a hazai támadásoknak. Mindeközben a télen érkező Török Patrick első fehérvári pontszerzése révén tovább is tudta növelni előnyét a vendég alakulat, 0-29. A nap legutolsó pontot érő akcióját is Jim Ward tanítványai „követték el”, Hrabovszky Zalán elkapása után alakult ki az önmagáért beszélő, 0-35-ös végeredmény.

A lehengerlő teljesítmény önmagában is értékes, azt figyelembe véve azonban, hogy szombaton sorsdöntő mérkőzés vár a Koronázókra, még inkább fölértékelődik ez a siker. A Budapest Cowbells elleni találkozón dől el ugyanis, hogy melyik csapat végez a magyar első osztályú amerikaifutball-bajnokság (HFL) alapszakaszának második helyén, ezzel automatikusan bebiztosítva helyét a négycsapatos rájátszásban. A szombat 13 órakor kezdődő találkozót – hacsak az időjárás közbe nem szól – minden előrejelzés szerint telt ház előtt fog zajlani a First Fielden.