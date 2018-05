Kulcsár Aranka horgásznő nem ismer lehetetlent

A szakmájában és a vízparton egyaránt a maximumra törekszik a rendőrségnél alezredesi rendfokozatban szolgálatot teljesítő Kulcsár Aranka, aki idén először mutathatja meg tudását egy horgász-világbajnokságon.

Tavaly 7. helyezést ért el egyéniben az országos bajnokságon a nemzetközi nyílt horgászversenyeken rendre jól teljesítő válogatott kerettag Kulcsár Aranka. Az idei évben azonban már az első öt között látná magát szívesen a nyolcfordulós magyar bajnokság eredményhirdetésekor a fehérvári rendőrnő.

Mikor ragadott először botot?

– A szüleim hozták be az életembe ezt a szenvedélyt, az egész család horgászott, szó szerint belecsöppentem ebbe a sportba. Először ötéves koromban vittek ki a vízpartra, két-három esztendővel később már versenyeken is indultam. Gyerekkoromban a nyarakat Pákozdon töltöttem, így szinte minden szabad percemben a Velencei-tó partján pecáztam. Aztán az iskola és a vizsgaidőszakok miatt nem tudtam annyi versenyen részt venni, amennyin szerettem volna, de szerencsére az elmúlt néhány évben már jutott elég idő erre is – mondta a Walterland-Maros-Mix csapatával készülő Kulcsár Aranka.

Élete mekkora szeletét tölti ki a horgászat?

– A munkám mellett ez a szabadidőm hatvan-hetven százalékát teszi ki, de ezen kívül imádok motorozni, és akkor a családomról még nem is beszéltem. A versenyek előtt szinte minden nap kint vagyok a parton, ekkor célirányosan készülök a hétvégére, mindent letesztelek. Egyébként itt is igaz, hogy a legjobb edzés a maga a verseny.

Milyen technikát használ?

– Finomszerelékes módszerrel horgászom, aminek a lényege, hogy minél kisebb, vékonyabb szerelékkel legyek a lehető legeredményesebb.

Az idei lesz az első világbajnoksága, izgul?

– Természetesen! Szeretnék tökéletesen teljesíteni. A legutóbbi vb-n a magyar női válogatott a harmadik helyen végzett, és idén is éremesélyesként utazunk Lengyelországba. Csapatban és egyéniben is jók az esélyeink a sikeres szereplésre.

Maximalistaként hogyan éli meg a kudarcokat?

– Nem szeretek veszíteni. Ahhoz azonban, hogy bizonyos eredményeket elérjek, sokat kell ilyen sikertelenségekből átélni, ugyanis ez is fontos része a fejlődésemnek. Kellenek a kudarcok, hiszen ezekből lehet igazán építkezni. Addig nem nyugszom, amíg ki nem javítom a hibáimat.

A tehetségen kívül mitől lesz valaki sikeres horgász?

– Alapvetően az alázattól, azt hiszem ez a legelső a sorban. Ezen kívül a versenyhorgászatra kell a hangsúlyt fektetni, ami legalább annyira lefáraszt mentálisan, mint fizikálisan: ismerni kell a vizet, a halak szokásait és a hely adottságait is.

Mivel lenne elégedett a folytatásban?

– Szeretnék a magyar bajnokságban az első ötben végezni, és megtartani a helyemet a válogatottban, ami azt jelentené, hogy jövő ilyenkor már a 2019-es, dél-amerikai vb-re készülhetnék.