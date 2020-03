Kudarc után javítanának

A labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában a Puskás Akadémia FC fogadja a Mol Fehérvár FC együttesét.

Egy megyei rangadó minden körülmények között presztízsmérkőzésnek számít, a közelmúlt eredményeiből kifolyólag most viszont még nagyobb jelentőségű a szomszédvári derbi. A PAFC hazai pályán a bajnoki rivális Mezőkövesd ellen szenvedett vereséget a Magyar Kupa negyeddöntőjének odavágóján, míg a fehérváriak Zalaegerszegen „fáztak meg”, ahol a bajnoki tabella utolsó előtti helyén álló hazaiak 2-0-s győzelmet arattak. Joan Carillo, a Vidi vezetőedzője a mérkőzést követően bocsánatot is kért a szurkolóktól, egy bajnoki győzelem viszont minden bizonnyal többet nyomna a latba, mint a pusztába kiáltott szavak. Bizonyítási vágyból a játékosok terén sincs hiány, Pátkai Máté a Ferencvárossal szembeni hátrányt szeretné csökkenteni egy esetleges győzelemmel.

– Rendkívül fontos lesz számunkra ez a meccs, hiszen egy riválist leszakíthatunk, amenynyiben nyerünk, és azt se felejtsük el, hogy a Mezőkövesd is ott van mögöttünk mindössze öt ponttal lemaradva. Jó lenne tőlük is meglépni, és felzárkózni minél jobban a Ferencvároshoz. Nyilván, ha hozzuk a meccseket, akkor nem nagyon kell hátrafelé néznünk, és elég csak az előttünk lévő FTC-t figyelni, azt azonban mindenképp figyelembe kell vennünk, hogy nekik van két elmaradt találkozójuk. A szerdai kupameccsből kiindulva szombaton a legfontosabb az lesz, hogy minél hatékonyabbak legyünk az ellenfél kapuja előtt, nem szabad ilyen sok ziccert kihagyni – nyilatkozta Pátkai a klub honlapjának.

– Éles mérkőzésre számítok, két jó formában lévő csapat között – ezt már Hangya Szilveszter, a fehérváriak védője nyilatkozta.

– Idegenben mindig nehéz dolgunk van, de mindenképpen szeretnénk három pontot szerezni. Nem lesz egyszerű dolga viszont a Vidinek a bajnoki mérkőzésen idén még veretlen felcsútiak ellen, akik a legutóbbi fordulóban – Zalaegerszegen – az Újpestet győzték le 3-2 arányban. A felcsútiakat amúgy is nyugodt szívvel lehet a Vidi mumusának tekinteni, elég csak a két együttes elmúlt öt mérkőzésének mérlegét megtekinteni: egy fehérvári győzelem és egy döntetlen mellett három PAFC-sikert találunk. Ami viszont „anomália” a rendszerben, az az a tény, miszerint a Vál-völgyiek inkább a Mol Aréna Sóstóból szokták elvinni a három pontot, semmint otthon tartják azokat. Most azonban nem engedhet meg magának egy újabb hazai botlást – idei 11 hazai mérkőzésükből csupán négyet tudtak megnyerni – Hornyák Zsolt együttese, hiszen a dobogón előttük álló, harmadik helyet elfoglaló Mezőkövesd a sereghajtó Kaposvár otthonába látogat majd, így a legroszszabb forgatókönyv esetén hat pontra nőhet majd előnyük a PAFC-cal szemben. A rivalizálás közepette egy társadalmi kezdeményezés is teret kap – a mérkőzés teljes jegybevételét a kétéves Utasi- Tóth Panna gyógyulására ajánlja fel a két klub. A találkozó 17.30-kor kezdődik a Pancho Arénában.