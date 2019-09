Közönségszórakoztató, hajtós meccsen esett ki az Iváncsa

A labdarúgó Magyar Kupa főtáblájának első fordulójában a Ferencváros látogatott Iváncsára, ahonnan egy magas színvonalú mérkőzés után háromgólos győzelemmel távozott.

Nem mindennap gördül be egy huszonháromszoros kupagyőztes csapatbusza az Iváncsa Sportpálya melletti parkolóba, érthető volt tehát a szó szoros értelmében vett telt ház, ami előtt a Ferencváros vendégszereplése zajlott. Nem is kellett csalódnia annak a körülbelül 1000 embernek, aki kilátogatott, hiszen mindkét csapat a végsőkig odatette magát. Szerhij Rebrov az európai szerepléssel járó többletterhelés ellenére sem vette félvállról a harmadosztályú együttes elleni mérkőzést, számos, az első számú csapatban is meghatározó játékos lépett pályára.

Domján Attila piros-fehér együttese viszont nem jött zavarba első osztályú ellenfelének névsorától, az első 15 percben kiegyenlített, sőt, néhol iváncsai mezőnyfölényt hozó játék folyt. Helyzetekig is eljutott a lelkesen futballozó hazai gárda, ilyen volt Domokos Bálint lövése, melyet Gróf Dávid védett, vagy Pintér Bence próbálkozása, amely fölé szállt. A harmincadik perchez közelítve a szép számú Fradi-tábor egyre inkább a „Harcoljatok, harcoljatok!” rigmussal próbálta jelezni, nem elégedett a látottakkal, ám a 28. prcben megszületett az első találat: szögletrúgás után Marcel Heister vette célba a hazai kaput, lepattanó lövése a csapatkapitányi karszalagot viselő Leandro elé került, aki közelről a kapuba lőtt, 0-1. A szerencsésnek mondható találatot követően szinte azonnal egyenlíthetett volna a hazai csapat, a rendkívül agilisan játszó Cseszneki Richárd szép megmozdulása után Killer Máté került ziccerbe, Gróf bravúrral hárított. Újabb lendületet kapott a mérkőzés, a Ferencváros védőinek pedig nem egyszer bedobásra kellett tisztázniuk a rohamozó hazaiak elől. A 44. percben ismét Cseszneki oldalán folyt végig egy szép offenzíva, a veszélyesen kanyarodó beadásra azonban nem érkezett senki.

A második játékrész első komoly helyzete is a piros-fehérekhez volt köthető, Szellák Martin lőtt a kapu fölé közvetlen közelről egy pontos beadást követően. Az ezt követő időszakban megmutatta a Fradi, mire képes, leginkább Isael érezte magát elemében a jobb szélen. Az 57. percben Heister, a 62. minutumban Szerető Krisztofer járt közel a második találathoz, amit végül Michal Skvarka vitt be: a 64. percben Priskinnel kényszerítőzött a tizenhatos vonalán, a visszakapott labdát pedig Prokop lábai között lőtte a hálóba, 0-2.

Ezzel a lényegi kérdések el is dőltek, ami a játék intenzitásán is meglátszott – negatív értelemben. A legközelebbi említésre méltó esemény a harmadik ferencvárosi találat volt: a 80. percben szép összjáték során Isael passzolt Szeretőhöz, ő középre adott, az érkező Sigér Dánielnek pedig már csak be kellett pofoznia a játékszert, 0-3. A kétperces hosszabbítás során Dominique Vallejos csavart még rá szépen egy szabadrúgást, amit Gróf bravúrral hárított, így iváncsai helyzettel, ám Ferencváros-sikerrel és továbbjutással ért véget a kilencven perc.