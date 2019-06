Közeleg a Tour de Hongrie rajtja, a koronázóváros lesz a végállomás

Hat nap alatt 890 kilométer. Mindezt kerékpárral kell teljesíteni Magyarország különböző pontjain. Ez a Tour de Hongrie. A magyar országúti kerékpáros körverseny kedden 40. alkalommal rajtol.

19 csapat 132 kerékpárosa pattan nyeregbe jövő kedden Siófokon, hogy részt vehessen hazánk legelőkelőbb bringás viadalán. Az utóbbi években egyre komolyabb nívójú és ezáltal besorolású a Tour de Hongrie.

– A kerékpársport ünnepe a Tour de Hongrie, nincs szégyenkezni valónk a hasonló kategóriájú külföldi versenyekkel összehasonlítva – mondta a honi szövetség elnöke, Princzinger Péter az UCI 2.1-es besorolású viadalt felvezető sajtótájékoztatón. – És hogy milyen lenne a sport­águnk a magyar körverseny nélkül? Mint a labdarúgás az NB I vagy a Bajnokok Ligája nélkül. A zászlóshajó hiányozna a magyar kerékpársportból, amely által számos ajtó nyílik meg.

Több prokontinentális csapat is elrajtol a keddi, siófoki prológon. A nemzetközi mezőnyben a magyar válogatott tagjai is tekernek, no meg azon magyar bringások, akik valamely profi csapatnál hajthatják a pedált. Valter Attila, a CCC kontinentális fiókcsapatának versenyzője elmondta: remekül összeszokott a csapattal, amelynek ezúttal a kapitánya lesz. Kiemelte: a sok hegy, köztük is elsősorban a kékestetői befutó kifejezetten kedvez neki, így nem a hegyi trikó, hanem az összetett elsőség a célja. Azt is elárulta: szeretne bekerülni a World Tour csapatba, hogy ott lehessen a Giro d’Italia budapesti rajtján. Dina Márton első versenyére készül Alberto Contador csapatában, a Kometa Cycling Teamben. A viadalt az M4 Sport és az Eurosport is közvetíti, 150 országba jutnak el a Tour de Hongrie képei. A szerdai szakasz Velencéről rajtol, a viadal pedig vasárnap kora délután a székesfehérvári befutóval ér véget.