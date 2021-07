Közel egy éve tért vissza Tőke Teodóra edzőként nevelőegyesületébe, az Orka SE-be

Szinkronúszóként az Orka SE-t képviselte Tőke Teodóra a versenyeken, majd az élet úgy hozta, hogy tanulmányai miatt elhagyta a királyok városát. Azonban később visszatért, és lassan egy éve edzőként segíti nevelőegyesületét, de versenyzőként is szívesen a medencébe ugrana még.

Gyerekkorától fogva a szinkronúszás világában mozgott. Hatéves korában fogta meg a sportág közege, pályafutása nagy részét az Orka SE-ben töltötte, de aztán az élet rövidebb ideig, elszólította Székesfehérvárról és nevelőegyesületétől.

– Egészen hatéves koromtól a felsőfokú tanulmányaim megkezdéséig az Orka SE versenyzője voltam. Számomra a sportegyesület legnagyobb vonzereje a közösségi élmény volt, szerencsére ezekből rengeteg van mind egyesületi, mind válogatott szinten. A gimnázium után az egyetemi éveimet Pécsen töltöttem, majd a Baranya megyeiek színeiben versenyeztem. A felsőfokú tanulmányaim után edzőként kaptam lehetőséget. Székesfehérvárra és az Orka SE-hez tavaly nyáron tért vissza Tőke Teodóra, immáron edzőként segíti az egyesületet.

– Ugyanazt a közösségi élményt kaptam a viszszatéréskor, mint amikor itt hagytam az egyesületet. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy most kollégaként tekinthetek azokra az emberekre, akik gyerekkoromban szakmai munkájukkal hozzájárultak a sikereimhez. Remélem, én is sok gyereknek meghozhatom és megtarthatom a lelkesedését ehhez a csodás sporthoz. Ebben a szezonban a kezdőkkel, valamint gyerek- és utánpótlás-korosztályokkal foglalkoztam. Az eredmények pedig nem is maradtak el, egyesületi szinten is sikeres idényt tudhat magáénak az Orka SE, valamint Teodóra tanítványai is szép számú dobogós helyezést értek el. A szezonnak örömteli lezárása volt a hazai rendezésű Orka Kupa, ahol idén először újra nézők előtt versenyezhettek a szinkronúszók.

– Ahogy mindenkinek, úgy nekem is újdonságot és kihívást jelentett az online munkára való átállás ősszel. Úgy gondolom, hogy sikeresen vettük az akadályokat és megtanultuk értékelni a személyes kontaktus jelentőségét és a körülmények adta lehetőségeket. Hatalmas élmény volt, hogy a nyár elején újra közönség előtt rendezhettük meg az Orka kupát. Egy ilyen idény nagyon sok tanulságot tartogathat egy fiatal edzőnek, nincs ezzel máshogy Tőke Teodóra sem, aki valamikor majd szeretne viszszatérni a medencébe is.

– Rengeteget tanultam az elmúlt egy évben. Úgy érzem, hogy a pandémia okozta nehézségek után most újra visszakapjuk kicsit a „régi” életünket. A nyitásoknak köszönhetően remélhetőleg idővel még több fiatallal tudjuk megismertetni és megszerettetni ezt a sportágat. Hosszú távú terveim között szerepel, hogy az edzői munkám mellett visszatérjek a vízbe és a masters korosztályban minél szebb eredményeket érjék el.