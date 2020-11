Kovács Zsófia tarolt, öt aranyat szerzett

Az egyéni országos bajnokságon ugyan nem ért a csúcsra a Dunaferr tornásza, Kovács Zsófia, csapatban és a mesterfokú bajnokságon sem talált legyőzőre.

A tornászok győri hétvégéje még pénteken a csapatbajnoksággal rajtolt. A Dunaferr SE a teljes női magyar mezőnyt maga mögé utasította, s a dunaújvárosi együttes sikerében jelentős szerepe volt Kovács Zsófia bravúros szereplésének.

– Az országos bajnokságot nem sikerült megnyernem, de az elmúlt két hét alatt sokat dolgoztunk. Külön öröm, hogy összejött egy európai szintű pontszám, mindez úgy sikerült, hogy a talajgyakorlatnál elment a zene, és a csapattársaim tapssal jelezték az ütemet – tekintett vissza a csapatarany fontos pillanatára az Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács. Draskóczy Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya kiemelte, hogy a közelgő Európa-bajnokság szempontjából is kiváló volt Kovács Zsófi teljesítménye, a pontszáma pedig nemzetközileg is jónak számít. A csapatbajnokságon klubonként legalább egy felnőtt versenyzőnek szerepelnie kellett, egyébként a serdülőkig bárki alkothatta az ötfős együttest, és szerenként mindig a legjobb három eredménye számított, de ebben minimum egy felnőtt tornász mindig benne volt.

A csapat ob végeredménye: 1. Dunaferr SE (Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Mayer Gréta, Czifra Bettina) 152.900, 2. MTK Budapest 143.200, 3. Postás SE 142.800.

Szombaton a Mesterfokú Bajnokság egyénin összetett versenyében viaskodtak a női tornászok, s Kovács Zsófia megvédte címét. A Dunaferr SE klasszisa 52.200 ponttal végzett az élen, s szikrázó dunaújvárosi siker született, hiszen épp klubtársát, Mayer Grétát előzte meg. Székely Zója (Postás SE) lett a harmadik.

– Egy picit fáradtabb voltam ezúttal. Voltak kisebb hibáim, ezek figyelmetlenségekből jöttek össze. Talajon volt rontásom, de összességében így is tudtam egy viszonylag magas pontszámmal nyerni. A közeljövőben elsősorban felemás korláton szeretnék erősíteni – értékelte szombati teljesítményét a győztes.

Olyannyira beleerősített a zárónapra ezen a szeren, hogy újabb elsőséget zsebelhetett be. Vasárnap bonyolították le Győrben a szerenkénti döntőket, s Kovács Zsófi a felemás korlát mellett gerendán, és talajon is a legjobb pontszámot érte el, vagyis három arannyal toldotta meg gyűjteményét. Az ugrás fináléjában Bácskay Csenge győzött a nézők nélkül megrendezett versenyen, ezen a szeren Kovács nem szorongatta meg, mert el sem indult.

– Eredetileg négy szeren indultam volna a szerenkénti döntőben, de végül az ugrást visszamondtuk, és csak három szerre kellett koncentrálnom. Elégedett vagyok az eredményekkel – értékelt az éremhalmozó Kovács Zsófia, aki december 17-20. között az Európa-bajnokságon lesz érdekelt a törökországi Mersinben.

Szerenkénti finálék eredményei:

Felemáskorlát

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 14.000, 2. Makovits Mirtill (Dunaferr SE) 12.900, 3. Schermann Bianka (MTK Budapest) 12.550

Gerenda

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13.900, 2. Mayer Gréta (Dunaferr SE) 13.250, 3. Makovits Mirtill (Dunaferr SE) 11.950, Schermann Bianka (MTK Budapest) 11.950

Talaj

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13.150, 2. Böczögő Dorina (MTK Budapest) 12.900, 3. Székely Zója (Postás SE) 12.600

