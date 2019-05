Kovács Sarolta pályafutása legnagyobb kudarcát élte meg

A Volán Fehérvár 28 éves öttusázója a prágai világkupafutamon nem jutott túl a selejtezőn, azonban az így is megszerzett hat pontja elegendő volt ahhoz, hogy ott legyen a tokiói vk-döntőn

Kovács Sarolta az idei négy világkupafutamból csak kettőn indult. Kairóban szerzett bronzérme nagyban segítette, hogy indulhasson a sorozat legjobb 36 versenyzőjét felsorakoztató tokiói vk-döntőn. De meg kellett harcolnia ezért, nem is a tusák alkalmával, inkább belső világában. Betegeskedett, egyetemi vizsgákra készült, s magánéleti problémái is nehezítették versenyzését Prágában.

– Nehezen éltem meg az elmúlt napokat, mert a pályafutásom során még nem fordult elő velem, hogy ne jutottam volna döntőbe. Fel kell dolgoznom a kudarcot, de nem voltam olyan állapotban sem fizikailag, sem pedig lelkileg, hogy ezen a versenyen jól teljesítsek – mesélte Kovács Sarolta. – Éreztem magamon, hogy nem vagyok rendben, de el kellett indulnom, hogy szerezzek még pontokat. Az élet furcsa fintora, hogy éppen annyi pontot sikerült gyűjtenem, amennyi elegendő volt a sorozat nagydöntőjéhez. Talán még jókor jött ez a pofon, hogy észbe kapjak, még keményebben dolgozzam, és még inkább az öttusára koncentráljak.

Két és fél hét múlva ob, majd a vk-futam döntője jön. Reméli, hogy összeszedi magát minden téren, s koncentráltan tudja folytatni a felkészülést. Ebben a pszichés tényezők is sokat jelentenek. A korábban álompárként együtt sportoló és élő Saci és klubtársa, Demeter Bence útjai különváltak, de nem csupán a szakítás hagyott nyomot a 2016-os egyéni világbajnok lelkivilágán.

– Én is csak ember vagyok, nem robot. Nem szeretném semmire fogni a gyengébb szereplést, figyelmeztetés volt számomra, hogy már én sem vagyok fiatal, s a kihagyott edzéseket nem tudom maradéktalanul pótolni. Az életben minden téren kihathat, ha az ember magánélete nincs rendben. Egyébként már jól vagyok, jó úton járok, de mégis valahogy most jött ki rajtam az a nehéz időszak, melyet magam mögött hagytam. Józanító pofont kaptam, még időben, hiszen csak most kezdődik a kvalifikáció az olimpiára.

Kovács Sarolta szerint semmi nem történik ok nélkül. Ezt bizonyíthatja, hogy a hazai vk-t megnyerő, szintén fehérvári Alekszejev Tamara mellett annak ellenére ott lesz a vk-döntőn, hogy elvérzett a prágai selejtezőn. Ez is motiválhatja a volános sportolót, no meg az, hogy május 27-én átvehette a Magyar Olimpiai Bizottságtól azt az autót, amely a reménybeli olimpikonok gördülékenyebb felkészülését hivatott segíteni.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy a kiválasztottak között lehetek, s én is ilyen autót vezethetek. Azzal mentem már hétfőn az egyetemre, s szerencsére jó eredménnyel sikerült is a sportpszichológia-vizsgám. Remélem, maradt is bennem valami a tanulmányaimból, s tudok magamon is segíteni – mosolygott.

Nem az országos bajnokság és nem a világkupadöntő lesz Kovács Sarolta legfontosabb versenye idén, holott Japánban már a ranglistapontokat is lehet gyűjteni. Saci sokkal inkább a bathi Európa-bajnokságra és a budapesti világbajnokságra fókuszál.