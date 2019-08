Kovács Sarolta is ott lesz majd a fináléban

A volános Kovács Sarolta is ott lesz a döntőben az öttusázók angliai Európa-bajnokságán.

Azzal, hogy az Alba ÖSE élversenyzője, Alekszejev Tamara kéztörést szenvedett a kontinensviadalt megelőzően Párizsban, Kovács Sarolta képviseli a fehérvári női öttusát Angliában. A Volán Fehérvár olimpikonja jó hangulatban várta a pénteki selejtezőt. A férfiak csütörtöki küzdelmei során a napsütést esőzés követte Bathban, másnap borús idő várta a versenyzőket, helyeként az eső ráeredt, a nap nem volt hajlandó kibújni a felhők mögül. Ráadásul helyenként erős szél is nehezítette a körülményeket.

Kovács jól indított a páston az első csoportban, győzelmekkel kezdett, majd így is folytatta. Jó hangulatban vívott, az asszók között kedélyesen beszélgetett a válogatottnál is dolgozó két, volános vívómesterrel, Korponai Istvánnal és Demeter Józseffel. Végül 16 győzelemmel és 8 vereséggel zárt a 4. helyen, 242 pontot gyűjtött, mindössze Prasiantsova (258), Clouvel és French (250) mögött. Az úszás mindig erősségének számított, ezúttal 2:12.73-as idővel érte a falat, ami kimondottan jónak számít. Korábban képes volt 2:09-es teljesítményre is, ám mivel az úszás nem fizet túl jól, ezért Demeter Bencéhez hasonlóan az utóbbi időszakban inkább a vívásra és kombira fókuszált edzőivel. Ha Saci a vasárnapi döntőben is megismétli selejtezőben nyújtott medencés teljesítményét, esetleg kicsit képes javítani, a fináléban is ott lesz az úszásnál az élmezőnyben. A kombit a 3. helyről kezdte, nem kellett megszakadnia. Nyugodtan szedte a lábait, bár csúszott vissza, nem izgult, hogy a döntőbe kerül vagy sem. A férfiakhoz hasonlóan ezúttal az első 15 helyezett kvalifikált, Kovács a 11. helyen ért célba.

Az A-csoport küzdelmeit a végig magabiztos brit French nyerte (1038), mögötte a gall Clouvel (1032), az utóbbi időszak világversenyein szintén rendre dobogós német Schleu (1025), a lengyel Nowacka (1025), a litván Venckauskaite (1025) következett, Kovács 1011 pontot gyűjtött. Honfitársa, a szintén az első brigádban versenyző Földházi Zsófia nem jutott a döntőbe, a kombi során végig egészségügyi problémákkal küzdött. A viadalt befejezte, de nem volt esélye a fináléra.