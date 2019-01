Kovács Sarolta és a lábadozó Demeter Bence is az Eb-re koncentrál

2019 kiemelten fontos év az öttusázók számára. Hazai rendezésű világkupa és világbajnokság szerepel a programban, ráadásul idén már olimpiai kvalifikációt lehet szerezni.

Kigombolt kabátban érkeznek az öttusázók az Alba Volán SC sporttelepére. A kellemes enyhülés mély talajjal áldotta meg a fehérvári pentatlonműhely futópályáját. Nehezítő körülmény, de a sportolók tudják, a felkészülési időszakban minden akadály erősebbé teszi a versenyzőt. A 2016-ban, váltóaban Európa-bajnoki ezüst­érmet bezsebelő Málits István sem bánja, hogy széldzsekijét sárfoltok garmadája tarkítja, ő a szezon első megmérettetésére, a január végi budapesti nemzetközi fedett pályás viadalra készül. Harangozó Bence és Fröhlich Tamás is elindul a hagyományos megmérettetésen, míg a hölgyek közül csakis a még utánpótlás korosztályban villogó tusázók neveztek. A versenyszezon nyitányán nem lesz ott a Volán Fehérvár jelenlegi legeredményesebb öttusázója, Kovács Sarolta, aki hű társa, a Barack társaságában fordul be a lőtér irodájába. A mopsz rögtön gazdija ölébe telepszik, ahogy 2016 egyéni világbajnoka mesélni kezd.

– Egész nap tanulok az edzések között, azt sem tudom, hol áll a fejem… Az úszás és futóedzések közben is az élettan tételeket mondom magamban – mondja Saci, aki még a lövőedzésen használt szemellenzőt is a homlokán felejti. – Harmadik félévemet próbálom teljesíteni a Testnevelési Egyetemen. Vizsga után és vizsga előtt állok. Remélem, hogy ezen a héten lezárul a vizsgaidőszak, és teljes mértékben az edzésekre tudok össz­pontosítani. De jó az agyamat is tornásztatni, a mentális felkészülés éppúgy fontos az életben, mint a sportban. A tanulás segít engem. Miután később kezdtem a felkészülést, a fedett pályás versenyt még kihagyom, először csak a kairói világkupán állok rajthoz.

Előtte azonban Rióban, Brazíliában edzőtáboroznak a válogatott versenyzők, két héten át. Május elején a székesfehérvári világkupán is dobogóra tör a 27 éves versenyző, s reméli, hogy a VK-sorozat döntőjén, Japánban is viaskodhat. Ez lesz az első olimpiai kvótaszerző verseny 2019-ben, de Kovács Sarolta inkább az Európa-bajnokságra koncentrál.

– Az Eb-n nyolc kvótát lehet szerezni a tokiói olimpiára, ugyanakkor nemzetenként csak egy versenyző kaphat, vagyis a legjobb magyarnak is kell lennem – meséli a magyarok között Alekszejev Tamarával és Földházi Zsófiával is hadakozó öttusázó. – Szeretném minél hamarabb megszerezni az indulási jogot. De nagy élmény lesz a budapesti rendezésű világbajnokság is. Szeretném bebiztosítani helyemet az olimpiai részvételt illetően, s szép lenne sorozatban három csapatban elért aranyérem után negyedszer is a dobogó tetejére állni. Ha 2019-et is úgy zárom, hogy én vagyok az év női öttusázója, akkor elégedett leszek, mert az azt jelentené, hogy jó szezont zártam.

A közben elalvó Barack horkantása fogadja a lövőedzésre érkező Demeter Bencét. Az olimpikon számára nem úgy alakult a tél, mint ahogy tervezte. Novemberben bokaműtéten esett át, de a rehabilitáció hosszabbra nyúlt, mint várta.

– Az előző héten kezdtem futni és vívni. Nehezen viseltem a tétlenséget, vártam már, hogy végre befejezzük a „bohóckodást”, s elkezdjük a munkát. A lovagláson kívül mindent csinálok, de még nem teljes intenzitással. Kitolódik a felkészülésem, így biztos, hogy nem indulok az első világkupán Egyiptomban. Ha minden jól alakul, Szófiában versenyzem először – tekint előre a 29 esztendős Demeter Bence, miközben műtött bal bokáját simogatja. – A korábbi években a világkupa-futamokon voltam a legjobb formában, s mivel az idei Eb és vb augusztusban és szeptemberben lesz, nem bánom, hogy később hozom a ki magamból a csúcsteljesítményt – mosolygott a sportoló. – Nehezebb lesz kvótát szerezni, mint négy évvel ezelőtt, mert az Eb-n nem elég a nyolc között végezni, de a legjobb magyarnak kell lenni. Közel lesz a két verseny, így a vb-re is szeretném menteni a formát, hogy ott is akár az elsők között legyek.

S az idősebbik Demeter már markolászta is pisztolyát, hogy az idén mindenkinél pontosabb legyen.