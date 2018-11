Kovács mester Győrben tarolt

A dunaújvárosi Kovács Zsófia nyerte a női tornászok mesterfokú bajnokságát, majd felemás korláton és gerendán is dia­dalmaskodott. A csapatok versenyében a Dunaferr a második helyen végzett.

A dohai világbajnokságon legjobb magyarként az előkelő 20. helyen zárt egyéniben a dunaújvárosiak olimpiai reménysége, a 18 esztendős Kovács Zsófia, akinek pénteken Győrben, a tornászok mesterfokú bajnokságán volt jelenése.

A Fejér megyei sportoló a nyitónapon 52.200 ponttal nyerte az összetettet, de ezzel nem érte be, mert szombaton felemás korláton, majd vasárnap gerendán is verhetetlennek bizonyult. Mivel zárásként talajon is ezüstérmet szerzett, kiérdemelte a hétvége legeredményesebb női tornásza címet. Csapatban a Dunaferr SE 298.800 ponttal a 2. helyre jött be a Postás SE mögött.