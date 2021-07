Kovács Kálmán spanyol–angol döntőt vár az Eb-n

Az egykori klasszis csatár, Kovács Kálmán elégedett az Eb színvonalával, a mieink teljesítményével különösen. Az olaszokról remek véleménye van, de inkább a spanyolokat várja a fináléba.

Ötvenhatszor szerepelt a válogatottban, játszott a mexikói világbajnokságon, a francia bajnokság legjobbjai között emlegették. Az Auxerre csapatának kulcsfigurájaként kétszer végzett a gall góllövőlista elején, mindkétszer Jean-Pierre Papin mögött. Edzősködött itthon az NB II.-ben, dolgozott szakkommentátorként, jelenleg testnevelő tanár, valamint a fővárosi Ikarus alacsonyabb osztályú gárdájának játékosmegfigyelője.

– A négy negyeddöntő közül három kimondottan jó játékot hozott. A dán-cseh meccset befolyásolta a játékvezető hibája, az első dán gól előtt nem a skandinávoknak kellett volna játékba hozniuk a labdát. Nem mondom, hogy érdemtelenül jutottak tovább, de nem mindegy, ki szerez vezetést egy meccsen. Nem különösebben szeretem a bírókat, azt pedig kimondottan túlkapásnak találtam, hogy az Anglia-Ukrajna derbin egyetlen percet sem hosszabbított, azonnal lefújta. Három ukrán játékos várt az oldalvonalnál, hogy bemutatkozhasson az Eb-n, nem kapták meg a lehetőséget. Ugyanakkor vannak bírók, akik azért hoszszabbítanak, hogy esélyt adjanak az egyik csapatnak. Azt mondja, Svájc nagyon kellemes meglepetés volt, a franciák ellen 3-1-ről álltak talpra és léptek tovább büntetőkkel. – Persze. alakulhatott volna számukra könnyebben is, ha Ricardo Rodriguez egygólos vezetésüknél belövi a büntetőt, 2-0-ról a világbajnok aligha állt volna fel. Le a kalappal a helvétek előtt, hogy kétgólos hátrányból visszajöttek a meccsbe. A spanyolok ellen is szervezettek voltak, de nem tűnt reálisnak, hogy megverik őket a büntetőpárbajban. Nem is történt meg.

A belga-olasz meccsen a második félidőben a belgák játszottak jobban, kicsit sajnáltam őket, azonban az olaszok továbbjutása nem érdemtelen. Ahogy közeledünk a végkifejletig, hullanak a favoritnak hitt együttesek. A portugálok előzőleg a belgák ellen búcsúztak, Ronaldóék szerintem jobb csapatot alkotnak, mégis kiestek, mert hiába alakítottak ki helyzeteket és voltak fölényben, nem tudtak egyenlíteni. A hollandok is érdekes körülmények között távoztak, az elején fölényben voltak, aztán a csehek egyre inkább átvették az irányítást, engem is maguk mellé állítottak. Eleve mindig szimpatizáltam velük, sok közös vonás van az ő labdarúgásuk és a mi futballunk között, nem csak földrajzilag, történelmileg is. A dánok ellen azért sajnáltam őket, mert a rivális gólja előtt a partjelző hibázott, a szituációt mindenki látta, csak ő nem. Bár a dánok is erősek, nem jobbak a cseheknél. Úgy gondolom, arról az ágról az angolok jutnak a fináléba, nagyszerű lenne szeptember elején az aktuális Európa- bajnokot fogadni a Puskás Arénában. Sőt, továbbmegyek, ha megnyerik a kontinensviadalt, kora ősszel talán lazábbra veszik ellenünk a világbajnoki selejtezőt, ami a mi malmunkra hajthatja a vizet. Az Eb előtt nem tartotta favoritnak a szigetországiakat, azonban a viadalon magabiztosnak tűnnek, mellettük szól, hogy a folytatásban hazai pályán szerepelhetnek.

– Egyedül a skótok ellen kattogtak, nem voltak topformában, amúgy meggyőzőek. Mondhatni, eddig könnyű dolguk volt, hiszen a nagyok közül csak a nem túl jó formában levő németekkel találkoztak, a többieket elkerülték. Persze, érdemtelenül egyetlen csapat sem nyert még világversenyt, nekik az a dolguk, hogy az aktuális riválisnál jobbnak bizonyuljanak, ezt pedig gond nélkül megoldják. Úgy gondolom, a dánokat a Wembleyben simán verik, a másik ágon sokkal nagyobb lesz a küzdelem. Az olasz és spanyol gárda esetében szerintem 50-50 százalék az esélye mindkét félnek, talán a spanyoloknak adnék 51-et. Sergio Busquets visszatérésével stabilizálódott a középpályájuk, ugyanakkor a svájciak elleni meccs záró időszakában már nagyon fáradtnak tűnt az egész brigád, ha az olaszok frissebbek lesznek, továbbléphetnek. Az egykori támadó rendkívül jó véleménnyel van az olaszokról. A torna kellemes színfoltját jelentik.

– Nagyon őszinte futballt játszanak, a nagyok közül ők nem feltétlenül törekednek folyamatos labdatartásra, a megszerzett labdákkal igyekeznek azonnal támadásba lendülni, ami nagyon szimpatikussá teszi őket. A végső győzelemre amúgy a franciákat tartottam leginkább esélyesnek, a játékosállományuk magasan a legjobb, de ennyi formán kívüli játékost nem bír el egyetlen csapat sem. A mieink ereje viszont abban rejlett, hogy sok volt a jó teljesítmény. Korábban én is azt mondtam, ha rúgunk egy gólt és szerzünk egy pontot, elégedett leszek, ezzel szemben összejött két pont és hat percre voltunk a továbbjutástól. Négy meccset láttam a viadalon, a mi két találkozónk mellett a portugál-franciát és a cseh-hollandot is. Önkéntesként tevékenykedtem a budapesti meccseken, a labdaszedőket irányítottam. Hatalmas élményt jelentett mindegyik összecsapás.