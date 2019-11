Kovács István szerint Wales megérdemelten van ott az Eb-n

Azzal, hogy nemzeti együttesünk kétgólos vereséget szenvedett Wales fővárosában, egyértelművé vált: egyenes ágon nem juthat ki a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra. A Vidi középpályása, Kovács István szerint jobb játék kellett volna a sikerhez.

Amikor a román sporttárs, Ovidiu Hategan hármat fújt a sípjába, ezzel befejezettnek tekintette az utolsó csoportmeccset az E csoportban, a Cardiff City Stadium hangszóróiból bömbölni kezdett Frank Sinatra lírai örökzöldje, az „I love you baby” melódia. Kicsit gyorsított verzióban, tempósabban, ahogy az ünnephez illik. A hazai drukkerek Gareth Bale-t éltették, a helyi kocsmákban a meccset megelőző napokban eleve több fogyott a Real világsztárjáról elnevezett, kesernyés ízű sörből, a Bale ale névre keresztelt italból. A gyepszőnyegen és a lelátón minden walesi szeretett mindenkit. Lovrencsics a játéktéren, magányosan zokogott, Bale ment oda hozzá és próbálta vigasztalni.

A sajtótájékoztatóra elsőként a magyarok olasz kapitánya, Marco Rossi érkezett, higgadtan válaszolt a feltett kérdésekre. Elmondta, játékosai túl sok hibát vétettek ahhoz, hogy sikerrel vegyék az erőpróbát.

– Azt kell mondanom, több játékosunk is alulmúlta önmagát. A támadóink sem nyújtottak sokat, de a nagyobb gondok a védelemmel adódtak, az első és második gól előtt is komoly hibát követtünk el, ami ilyen éles helyzetben megengedhetetlen. Az első játékrészben jobban játszottunk, Szoboszlainak és Sallainak is volt lehetősége az egyenlítő gól megszerzésére. Ha betalálunk, talán másként alakul. Fordulás után, a második percben gólt kaptunk, ami eldöntötte a nyitott kérdéseket. A vége egysíkú lett, harcoltunk, de ezen a szinten ez nem elég. Nem nagyon volt merítési lehetőségem a védelemben, talán ha Willi Orban játszik, magabiztosabbak vagyunk hátul. A második negyvenöt percben impotens lett a játékunk, a hazaiak megmutatták, kulcsembereik miért futballoznak a világ legnagyobb klubjaiban. Bale a Realban, Ramsey a Juventusban, Daniel James a Manchester Unitedben. Látható volt, technikai és taktikai képességek tekintetében is fölénk nőttek, ki kell mondani, képességbeli hiányosságaink vannak. Fejlődnünk kell, ha a folytatásban fel akarjuk venni a versenyt a nálunk jobb csapatokkal.

Rossi a saját jövőjével kapcsolatban kapott kérdést. A meccs előtti napokban az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kijelentette, a kapitány akkor is folytathatja a munkát, ha a nemzeti együttes nem lesz ott a kontinensviadalon.

– Köszönöm az elnöknek, hogy biztosított bizalmáról, de ez nem jelent semmit. Távozom, ha ezzel segítek a magyar futballnak, ha úgy gondolják, az együttes más szakember irányításával előreléphet. Ez nálam nem pénzkérdés, nem fogok vitatkozni az anyagiakról. Nekem az a fontos, hogy a magyar labdarúgás jobb legyen. Pénteken kiderül, kivel vívjuk a márciusi pótselejtezőket, ugyanis még van esélyünk kijutni az Eb-re. Egyszerűbb lett volna, ha nyerünk Cardiffban, sajnos nem sikerült.

A világfutball 20 évvel ezelőtti idolja, Ryan Giggs érthetően jobb hangulatban nyilatkozott.

– Voltak hibáink, de megérdemelten nyertünk és jutottunk ki az Eb-re. Csodálatos este volt, nagyszerű hangulat és kiváló teljesítmény.

Játékosaink többsége nem akart nyilatkozni, volt, aki fel sem nézett, átsétált a vegyes zónán, ahol a tollforgatók várakoztak, mások jelezték, ezúttal nem akarnak beszélni. Akadt, aki pár nap gondolkodási időt kért a megszólalásra. A Vidi középpályása, Kovács István készséggel nyilatkozott.

– A walesiek jobbak voltak, megérdemelten vannak az Eb-n. Azt látni kell, ezeket a ki-ki meccseket azok a csapatok nyerik, amelyek agresszívebbek, nagyobb százalékban nyerik a párharcokat. Sajnos ez belőlünk hiányzott, főleg az első félidőben. Kaptunk egy elkerülhető gólt, apró szabálytalanságokkal meg kellett volna akadályoznunk az ellenfelet, hogy ne kerüljön helyzetbe. Ezt most nem tudtuk megvalósítani. 2-0-nál álltam be, ami nem volt egyszerű, nekem sem és a csapatnak sem. A hazaiak kétgólos vezetésük után élvezték a futballt, ilyenkor kijön a kvalitásbeli különbség.