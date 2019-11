Kovács István bízik az előrelépésben

A MOL Fehérvár FC középpályása, Kovács István szerint a körülményekhez képest a legjobb ellenfelet kaptuk a pótselejtező első fordulójában.

Miután múlt héten, Walesben kétgólos vereséget szenvedett, egyenes ágon nem jutott ki a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra futballválogatottunk. Együttesünk azonban mégis ott lehet a kontinensviadalon, ha két akadályt sikerrel vesz. A múlt pénteki sorsolás során kiderült, Magyarország Bulgária ellen kezd, idegenben. A válogatott 27 éves középpályása, egyben a Vidi karmestere, Kovács István 25 percet játszott Cardiffban, az utolsó selejtezőn. Összesen három meccsen kapott bizalmat, Nagyszombaton végig játszott, aztán itthon, Azerbajdzsán ellen csak a hosszabbításban cserélték le, Walesben pedig csereként jutott szóhoz.

– Cardiffban nagyon csalódottak voltunk, hogy elszalasztottuk az esélyt az egyenes ági részvételre. Úgy gondolom, a walesiek a selejtezők során nem nyújtottak jobb játékot nálunk, ám a döntőnek is beillő múlt keddi derbin megérdemelten nyertek. Ki kell mondani, az ilyen ki-ki meccseket azok a csapatok nyerik, akik agresszívebbek, keményebbek, a párharcokat nagyobb százalékban nyerik meg. Ez belőlünk hiányzott, főleg az első félidőben. Kaptunk egy elkerülhető gólt, az ilyen kontratámadásokat meg kell akadályozni egy-egy apró szabálytalansággal, hogy a rivális ne kerüljön lendületbe. A második gólt is a mi hibánk előzte meg, a folytatásban, kétgólos hazai vezetésnél álltam be, nem volt egyszerű dolgom. Igaz, nem csak nekem, a csapatnak sem – mondja a magyar fociban mindenki által Kiskokóként ismert játékos.

Gyorsan hozzáteszi, a hazaiak a jelentős előny tudatában nyugodtan játszhattak, a meccs Ramsey második találatával eldőlt.

– Élvezték a futballt, kijött a kvalitásbeli különbség, ami megvolt a javukra. Persze, ezt magunknak köszönhettük. Az ilyen, rendkívüli fontosságú találkozókat nem lehet lehozni 2-3 sárga lappal, ez azt mutatja, nem voltak elég harcosak a párharcok során. A házigazdáknak sok lehetőségük volt, ebből kettőt gólra váltottak, nálunk hiányzott bravúr elölről, hátulról. A gondot az jelentette a selejtezők során, hogy idegenben nem úgy szerepeltünk, ahogy szerettünk volna. Otthon voltak kiváló mérkőzéseink, remek játékkal vertük a vb-ezüstérmes horvátokat, szintén jó teljesítménnyel, megérdemelten vertük Gareth Bale-t és társait, ezek után joggal gondolta mindenki, hogy idegenben is képesek leszünk bravúrra. Azért fájt, hogy elszalasztottuk a lehetőséget, mert 90 perc elég lett volna az Eb-szereplés kiharcolására. Ezzel szemben most legalább 180 perc szükséges, hogy elérjük céljainkat. Sajnos idegenben egyetlen bravúrra sem voltunk képesek. Ugyanakkor az mindenképpen öröm, hogy még van lehetőségünk a javításra. Mivel a negyedik kalapból jöttünk, mégis végig versenyben voltunk az azonnali kijutásért, tehát a második helyért, megközelíthetjük úgy is, a szereplésünk bravúros volt. Ugyanakkor mivel a selejtezők során voltak kimondottan jó meccseink, hazai diadalaink, csalódás, hogy nem értük el közvetlenül az álmainkat. Ha a szlovákok elleni hazai mecscsen nem kapunk ki, hanem akár döntetlenre végzünk, teljesen más a helyzet. Végül a 4. helyen zártunk, ami reális, más kérdés, hogy nem így készültünk.

Hozzátette: egyértelműen a horvátok voltak a legerősebbek az E csoportban, s bár a walesiek léptek tovább mögöttük, szerinte a szigetországiaknál lényegesen erősebb Szlovákia nemzeti együttese. Ha a játékerőt vesszük alapul, nekik kellett volna bejönniük a második helyre.

– Van két lehetőségünk a javításra. Úgy gondolom, azzal, hogy Bulgáriával kezdünk, a körülményekhez képest jól jártunk. Ha sikerül továbbjutnunk – amit szívből remélek –, hazai pályán, ha nem is leszünk egyértelműen favoritok az izlandiak vagy a románok ellen, komoly esélyünk lesz a továbbjutásra. Van négy hónapunk, hogy felkészüljünk. Óriási dolog, életem legnagyobb futballélménye lenne szerepelni az Eb-n.