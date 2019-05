Kovács Geri, az igazi párbajhős

Sérüléséből felépülve alaposan belekezdett az Alba Regia Vívó Akadémia ifjú párbajtőrözője, Kovács Gergely. A fehérvári vívó kiváló teljesítménnyel nyerte a kadét korosztály Magyar Kupa fordulóját, ami előválogató is volt egyben.

Kovács Gergely két és fél hónapig nem forgatta a párbajtőrt, mert sérülés hátráltatta. Felépülése után bemelegítésként a Tauberbischofsheim színeiben harmadik lett a német csapatbajnokságon, ahol együttese erőssége volt. Majd aztán pástra lépett a budapesti kadét Magyar Kupa-fordulón, ami előválogatóként szolgált a fiatalok számára. Kovács Geri a 101 versenyzőt megmérető viadal csoportköréből simán továbblépett, majd erőnyerőként jutott a 64-es táblára. Ott Koska G. Bendegúzt (MTK) győzte le 15-6-ra, a 32 között pedig Paulik Tamást (Kondorosi) múlta felül ugyanilyen arányban. A 16-os táblán Börcsök Koppánnyal (Fless) találkozott a székesfehérvári tehetség, s nem kegyelmezett az ARVA egyik legjobbja, 15-3-as diadalt aratott. Összeszedetten vívott a folytatásban is Kovács, Somodi Somát (MTK) rettentő szoros asszóban győzte le (11-10). Az elődöntőben Kulcsár Viktor (Vasas) várt rá, aki szintén Geri pengéjén végezte, 15-7-tel masírozott a döntőbe a fehérvári ifjú. A fináléban a Fless vívójával, Farkas Péterrel került össze az édesapja, Kovács László edzette párbajtőröző, s 15-10-re győzte le ellenfelét.

Kovács Gergely a juniorok előválogatóján is fegyvert ragadott a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. A 107 induló között ar ARVA vendégvívója, az osztrák Jan Schumann, valamint Háder Roland és Kovács Gergely a 16-os tábláig vívták magukat, Schumann a 13., Háder a 14., Kovács a 15. lett. Tárkányi Zsombor a 64-es tábláig menetelt, a 79. helyen zárt.

Nem csupán a fiúk, a lányok is pástra léptek. A kadét előválogatón, ami az olimpiai reménységek versenye is volt, 72-en indultak. A csoportküzdelmek után Salamon Réka a 32 között simán verte Máthé Csenge Olíviát (BHSE), majd az ugyancsak honvédos Hajdu Emmát is magabiztos vívással ejtette ki. A negyeddöntőben a későbbi győztes Wimmer Dorinával találkozott, s az MTK vívójától 15-7-es vereséget szenvedett, s a nyolcadik helyen végzett. Tehrani Léna a 21. helyen fejezte be a versenyt.

A junior korú lányok előválogatóján – melyen 107 hölgy fogott párbajtőrt –, a tatai színekben versenyző, de Fehérváron élő Büki Lili bronzérmet szerzett, az ARVA vívói közül Salamon Réka a 12., Kollár Kincső a 36. Tehrani Léna a 38., Demény Kata a 61., Tantmann Evelin pedig a 65. lett.