Kovács Csaba tizennégy szezont húzott le a fehérvári hokis csapatban

Ahogy édesapja, ifjabb Kovács Csaba is Újpesten kezdett hokizni. Alig töltötte be a felnőttkort, amikor szerződést kötött az Alba Volán felnőtt együttesével.

Kovács Csaba előzőleg megjárta Kanadát és az Egyesült Államokat, kalandos úton jutott el Fehérvárig. Aztán a kék-fehérek meghatározó játékosa lett. 2015 nyarán távozott, a MAC-ba.

– Az NSZE nevű klubnál – a MAC elődjében – kezdtem hokizni, 4 évesen. Az első évben csak korizni tanultunk, ami érthető is volt. Édesapám is ezt vallotta, meg kell tanulni rendesen korcsolyázni, az ütő és a korong csak utána jöhet. Nyolc évet húztam le a klubnál, majd az Újpest U12-es csapatában folytattam.

– Édesapja az UTE legendája. Nyilván volt szerepe, hogy fia is ezt a sportágat választotta.

– Jártam meccseire, láttam még játszani, apu 1990-ben hagyta abba, amikor 6 éves voltam. Túl sok, tiszta emlékem nincs róla, pusztán hangulatok, a BS-ben, a Megyeri úton, a Kisstadionban vívott meccsek néhány emléke, régi Újpest-Fradi derbik ugranak be, válogatott találkozók, az atmoszféra mindig magával ragadott. Egyértelmű volt, én is hokizni kezdek, apa volt a példakép. Amikor kezdtem, nem volt szupermini és mini, az előkészítő bajnokságban mutatkoztam be, 11 évesek ellen kezdtem, 6-7 évesen vívtam az első bajnokit. Sokkal kevesebb utánpótlás-játékos volt, mint most. Igaza volt apunak, a korcsolyázótudás jól jött, azzal lehetett kompenzálni a testi különbséget az idősebbekkel szemben. Ma már nagyobb a bázis, mutatja a hoki fejlődését.

– Mikor jött az első siker?

– Megnyertük az ifibajnokságot, 14 éves voltam, a Gröschl Tamás és Jánosi Csaba fémjelezte csapattal, ők 4 évvel idősebbek voltak nálam. Komoly sikerként éltem meg, egy szezonnal később, 15 évesen Kanadába kerültem. A Notre Dame középiskolás csapatában folytattam, Sasketschwan államban.

– Közelebb nem talált megfelelő gimnáziumot?

– Oda invitált egy edző. A nyarakat a Connecticut államban élő egykori volános trénernél, Kósa Ambrusnál töltöttem, a családdal, rajta keresztül jutottam el hokis táborokba az Egyesült Államokban. Invitált egy kanadai szakember, belevágtam. A gimnázium első évét itthon, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végeztem, a többi hármat Kanadában, ott is érettségiztem. A suli legjobb csapatában játszottam, mindig az állami bajnokságban. Aki nem került be az első együttesbe, kisebb területi bajnokságban szerepelt. Az állami bajnokság győztese mehet az országos fináléra, mi nem jutottunk el oda, mindig kiestünk a play offban. Az utolsó évben éreztem magam a legjobban, a csapat is eredményes volt, a play off elődöntőjében kaptunk ki. Az állami allstar csapatba beválogattak, az érettségi után hívtak próbajátékra az USHL-ben, a legjobb amerikai junior bajnokságban szereplő Waterloo Blackhawks csapatához. Nem ment rosszul az egyhetes próbajáték során, hazajöttem, mondták, a nyár végén keresni fognak. Nem voltam biztos a dologban, a Sparta Praha hívott a junior csapatába, meditáltam. Edzeni akartam, ezért Ocskay Gábornak jeleztem, szeretnék az Alba Volán felnőttel gyakorolni, 2002 nyarán. Jan Jasko volt az edző.

– Edzéslehetőséget kért.

– Igen, ugyanis nem akartam kiesni a ritmusból. Másfél hét jeges edzést követően szerződést ajánlottak. Megtisztelő volt, igent mondtam. Augusztus végén jött a telefon, hívtak vissza az USHL-be, de mondtam, nem megyek, mert felnőtt együttesben bizonyíthatok itthon.

– Nyilván nem is bánta meg.

– Az amerikai csapat abban az évben megnyerte az USHL-t, három év junior bajnokságot, három évet játszhattam volna náluk. Tizenhárman kaptak egyetemi ösztöndíjat, pár játékost pedig draftoltak az NHL-be, akik rövidesen be is mutatkoztak.

– Mit gondol, összejöhetett volna az NHL-es szereplés?

– Minimális volt az esély, de nyilván mindent megtettem volna, hogy odakerüljek. Sok mindennek klappolnia kell, hogy valaki játszhasson a világ legerősebb bajnokságában. Bízom benne, lesz olyan magyar, akinek sikerül. Nekem ez a lehetőség el-úszott, de nem bántam, az első szezonomban bajnokok lettünk itthon. Az idény végén ismét hívtak vissza a Waterloóhoz, de nagyon jól éreztem magam Fehérváron, fel sem merült a távozás. Motivált, hogy sokat tanulhatok Jaskótól. Mindig volt fejlődési lehetőség a fehérvári hokiban, érkezett Pat Cortina, ő is nagyon sok újat mutatott. Játszhattunk az Interligában, komoly, szlovén csapatokkal, aztán háromszor a Continental Kupa döntőjében, hazai pályán, 2007 nyarán pedig a Ljubljanával beléptünk az EBEL-be.

– Ez volt a legnagyobb ugrás.

– A legjobb, ami történhetett velem és a csapattal. Fel kellett vennünk a ritmust, nehezen indult, 15 vesztes találkozó után nyertünk először. Sokkal nagyobb sebességhez kellett hozzászoknunk, alkalmazkodnunk. Összesen 14 évet húztam le Fehérváron, 2002-től 2016 nyaráig. A karrierem meghatározó része volt, a második otthonom. A legtöbb EBEL-meccset én vívtam a Volánban. A klubban csak Palkovics Krisztián rendelkezik több mérkőzéssel, ő 16 évesen kezdett a felnőttben ifjabb Ocskay Gáborral. Gábor 2009 tavaszán elhunyt, Palkovics még folytatta. Krisztiánnak egy országos kimutatás szerint 681 mérkőzése van, nekem 599 a Volánban. Ez nyilván nem teljesen hiteles, ugyanis Ocskay Gábor bácsitól kaptam egy emlékplakettet 600 volános mérkőzésről. Tehát nekem több mint 600 van, Palkovicsnak pedig 700 felett lehet.

– Másfél éve hagyta el Fehérvárt, igazolt a fővárosba, a MAC-ba. Jó húzás volt?

– Nagyon nehéz döntés volt, a karrieremben a legnehezebb. Úgy éreztem, váltanom kell. Nagyon sokat utaztam, Budapestről naponta, ráadásul az EBEL-ben is mások a távolságok, mint a hazai bajnokságban. Ebből a mókuskerékből akartam kilépni.

– Csak egy évet töltött a MAC-ban.

– Magyar Kupát nyertünk, a klub első felnőtt sikerét értük el. Azonban kicsit csalódást jelentett, hogy a bajnoki döntőt elvesztettük a Miskolccal szemben. Alapvetően jól éreztem magam náluk, fontos volt, hogy Budapesten élek a családommal és ott is sportolhatok.

– Tavaly nyáron bejelentette visszavonulását, pár hete azonban visszatért, Újpesten.

– Tavaly tavasszal, az elvesztett döntő után úgy döntöttem, a civil életben próbálok érvényesülni. Nem terveztem visszatérést, a lila-fehérek vezetőedzője, Szilassy Zoltán többször keresett, hogy szüksége van az öltözőben egy olyan rutinos játékosra, mint én. Január elején tértem vissza, nagy szeretettel fogadtak, komoly motivációt jelentett, hogy az öcsémmel, Attilával együtt hokizhatok. Valamint az, hogy Újpesten nőttem fel, ám felnőttként nem játszottam itt, most lila mezt húzhatok. A fiaim, az ikrek nyolcévesek – a MAC-ban játszanak -, ők is nagyon örültek, hogy újra láthatnak a jégen, ők is a visszatérésemet hajtogatták az utóbbi hónapokban. Nem tervezek hosszú távon, egyelőre csak a mostani szezon végéig.