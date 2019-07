Kovács Bálint a hibátlan hétvége után már 31 ponttal áll az élen

A H-Moto Team 18 esztendős pilótája továbbra is meggyőző formát mutat.

Kívülről nem úgy tűnt, mintha megizzadt volna.

– Pedig cseppet sem volt könnyű, nekem elhiheti – mondta Kovács Bálint azután, hogy mindkét futamot megnyerte a hétvégén a Schleizben rendezett német gyorsaságimotoros-bajnokság IDM Suzuki Cup kategóriájában. – Már a pálya miatt sem volt az, hiszen az aszfaltcsík a hétköznapokban is igénybe van véve, mivel közútként is funkcionál. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem padkák, illetve villanyoszlopok szegélyezik az utat, hanem a veszélyes kanyarokba kavicságyakat és rendes bukótereket alakítottak ki. Ha ezeket figyelembe vesszük, akkor akár a laikusoknak biztonságosnak is tűnhet, az autók, a közlekedők nyomát azonban így sem lehet teljes mértékben eltüntetni.

Mekkora sebességgel repesztett végig Schleizben?

– Átlagsebességet nem igazán mérünk, de ha jól emlékszem, egy kanyarkombináció után elértem a 247 km/órát. Ha ez nem lett volna elég, ott volt még egy erdő is, a fák között pedig semmiképpen nem szerettem volna kikötni.

Ha jól emlékszik!?

– Ezt is csak a GPS-nek köszönhetően tudom. Ilyenkor nem a gyorsasággal van elfoglalva az ember, hanem azzal, hogy minden jól működjön. A schleizi pálya amúgy is inkább technikás, alig van egyenes.

Az utolsó két versenyhétvégét egyaránt megnyerte. Mennyire tetszik önnek az üldözőből lett üldözött szerepe?

– Talán furcsa lesz, amit mondok, de úgy gondolom, ezek a futamok inkább fejben voltak összerakva. Az év eleji pofonok jókor jöttek, ami után leültünk beszélgetni az edzőmmel, Rizmayer Gáborral, és kielemeztük a hibákat. Azóta fejben rendben vagyok.

Miért, előtte nem volt az?

– Akkor inkább úgy fogalmaznék, máshogy viszonyulok a kihívásokhoz. Figyelek mindenre, még a legapróbb részletekre is, miközben kizárom a külvilágot. Többek között felidézem a fejemben, hogy az elmúlt évben hogy épült fel a pálya, hogyan s mennyivel vettem be a kanyarokat, milyen beállításokat használtunk. Ehhez mentálisan teljesen ott kell lenni. Ha úgy érzem, nem adtam ki magamból a maximumot valamelyik szakaszon, akkor nem vagyok rest leülni, és megbeszélni a csapat többi tagjával.

Azért csak olvas ön is, látja a szalagcímeket egy ilyen hétvége után. Nem nehéz így kizárnia a külvilágot?

– Természetesen én is láttam, hogy milyen sajtóvissz­hangot kapott a mostani győzelmem, de tudom, hogy mindent a helyén kell kezelni.

Tavaly szinte még gyerekként lett harmadik, idén, tizennyolc évesen 31 pontos előnnyel vezeti az összetett versenyt. Nem vágyik ennél nagyobb kihívásokra?

– Idővel, ha lehetőség és alkalom nyílik rá, szívesen kipróbálnám magam erősebb európai bajnokságokban is. Most vannak azonban fontosabb dolgok is: előbb ezt az idényt szeretném befejezni úgy, hogy mindent kiadtam magamból, majd utána beszéljünk a feljebb lépésről.

Hogy telnek a napjai két verseny között?

– Nincs igazán megállás, egy kicsi lazítás után folytatódnak az edzések. A pihenés már hazafelé, a kamionban megkezdődik nálam, sokszor inkább mentálisan, mintsem fizikailag fáradok el. Az alvással tehát nincs baj.

Mennyire nyomasztó, hogy mostantól majd mindenki önt akarja megverni?

– Ebből most Németországban is kaptam egy kis ízelítőt. Miután az első futamot megnyertem, másodjára már nem engedtek meglógni, nagyokat csatáztunk ezért az elején. Be kell vallanom, nagyon élveztem, szinte feldobott ez az állandó küzdelem. A tempómat szerencsére nem tudták tartani, sikerült mindkét futamban úgy ellépni, hogy a végén nem tudtak megelőzni. Amit elterveztünk, az be is jött.

Kovács a szezonnyitón, a németországi Lausitzringen két harmadik hellyel kezdett, legutóbb a belgiumi Zolderben pedig egyszer győzött, ezzel az összetettben 107 pontja van, így 31-gyel előzi meg legközelebbi riválisát.

A német bajnokság két hét múlva folytatódik a csehországi Most városában.