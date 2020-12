Kovács Alex már második meccsén letette a névjegyét a Hydro Fehérvár AV19-ben

A sok nehézséggel terhelt szezonban is bátran támaszkodhat saját nevelésű fiataljaira a Hydro Fehérvár AV19. Kovács Alex a Titánokkal kezdte a szezont, majd nem sokkal huszadik születésnapja után bemutatkozhatott az ICEHL-ben. A tősgyökeres fehérvári srác gyerekként, hatévesen kezdte a hokit, második meccsén már gólt szerzett az osztrák bázisú bajnokságban!

Vége az edzésnek, sorra jelennek meg a jégről az öltöző felé tartó játékosok. Már egy csapatra való spíler elhaladt a folyosón, ám még koppan a pakk, valaki továbbra is a jégen van. Ő Kovács Alex. Némi unszolásra tűnik fel a folyosón, kezében a korongokat tartalmazó tárolóval.

– Mindig utoljára jövök le a jégről, ez mérkőzésen is így van, akár győzünk, akár veszítünk. Hogy miért? Sokat szeretek edzeni, és szokássá is, egyfajta kabalává vált. A munka gyümölcsét ebben a szezonban (is) learathatja a támadó, nem mintha szűkölködött volna sikerekben az elmúlt években. Az ICEHL-csapat másodedzőjévé avanzsáló Kiss Dávid vezetésével a korosztályos csapatokkal két országot vertek végig, U18-ban és U20-ban itthon és az osztrák bajnokságban is taroltak. Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémián eltöltött évek után 2019 tavaszán kapott szerződést a Titánoktól – Horváth Milánnal együtt, aki ugyancsak bemutatkozott a szezonban az osztrák bajnokságban. – Kiss Dávid U18-ban lett az edzőm, akkor kóstolhattam bele a nemzetközi hokiba. A felnőttjégkorong felé terelt minket, taktikákat tanított, sok ütközést várt el, ami a felnőttjégkorong alapja. Kovács Alex felívelő karrierje nem meglepő, már gyerekkorában is erre készült, bár egy ideig azt sem tudta, mi az, hogy hoki. Volt, aki a családból inkább a futballpályán látta volna szívesebben. Persze az illető szíve, látván unokája sikereit, már rég meglágyult.

– Az óvodával lejöttünk korcsolyázni, és nagyon megtetszett a sportág, elsősorban a kemény testi kontaktusok és a pörgősség miatt. Az edzők kiválasztottak, és eldöntöttem, profi szinten akarom űzni a jégkorongot. Nehézkesen indult, de egyre jobban ment. Elsősorban a gólpasszaimmal és a küzdeni tudásommal hívtam fel magamra az edzők figyelmét. Nem vagyok az a kifejezett góllövő játékos. Nagypapámtól, Kócza Ferenctől örököltem a küzdeni tudást és a sport iránti szeretetet. Régen a Tökölben és a Honvédban is védett, idén hetvenéves. Először nem örült neki, hogy nem a futballt választottam, de aztán elfogadta a döntésemet. Édesanyám pedig annak idején sportlövészettel foglalkozott. Anti Karhula már tizenkét meccsen vetette be Kovács Alexet az Ice Hockey League-ben, a legemlékezetesebb a második fellépése, amikor Innsbruckban – egyik példaképét követve – gólt szerzett, és kétgólos vezetéshez juttatta csapatát. – A hátvéd elpasszolta a korongot, és lecsaptam rá. Nagyon meglepődtem, hogy gól lett. Nem hittem el, még a cserepadon is remegett a kezem. A csapatból és a városból is sokan gratuláltak, voltak, akik azt mondták, már régóta vártak arra, hogy bemutatkozzam az AV19-ben. Nehéz volt kivárni, de az első felnőttszezonom után nem gondoltam volna, hogy ez megtörténik. Kovács Alexnek nagy lökést adott a lehetőség, a Titánokba olykor lejátszik, a Vasas ellen egyenlített és győztes gólt szerzett.

ÚJABB JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS Több mint hetvenezer forintért talált gazdára Hári János válogatottmeze, amelyet a klub bocsátott jótékonysági árverésre az interneten. A licit vasárnap este zárult, a befolyó összegből hagyományosan az Adni jó focikupát támogatják. De máris újabb ereklyék szolgálnak nemes célt! Vasárnapig exkluzív képkeretbe zárt, dedikált fényképekre lehet licitálni. A játékosok eltört ütőinek darabjai zárják keretbe az aláírt fotókat. A licitből befolyó összeghez a klub névadó szponzora, a Hydro Extrusion Kft. is hozzájárul. Az újabb jótékonysági árveréssel a székesfehérvári anyaotthont és a tekerespusztai otthont támogatják.

De vajon ki a példaképe? – Alekszandr Ovecskin, itthonról pedig Hári János és Bartalis István. Az is álmom volt, hogy ilyen kaliberű játékosokkal játszhassak együtt – zárta gondolatait a fehérvári titán, aki ugyanarra az útra lépett, mint csapattársai közül Szabó Bence, Szabó Dániel és Szita Donát. Fehérváriként végigjárva a létrát profi jégkorongozóvá vált szülővárosában.