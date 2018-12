Kovács Ákosék a Gáz utcában

Az Atomerőmű SE együttesét fogadja az Alba Fehérvár csapata szombaton 18 órakor az élvonalbeli férfi- kosárlabdabajnokságban.

Tízmeccses győzelmi széria után negatív spirálba került az Alba, amely zsinórban ötször vonult le vesztesen a parkettről. Sorrendben a Szolnok, az olasz Varese, a Kaposvár, a Falco és a bolgár Balkan bizonyult jobbnak a kék-fehéreknél, legutóbb szerdán Botevgrádban szenvedtek balszerencsés, hosszabbításos vereséget a fehérváriak. A hazai pontvadászatban a 8. pozícióban tanyázik a Fehérvár, négy győzelemmel és öt vereséggel, a paksiak a 11. pozícióban várják a találkozót, szintén négy sikerrel és öt kudarccal. Az atomvárosiak a közelmúltban edzőcserén estek át, Srecko Sekulovic távozott, a megszokott, helyi beugró, Schmidt Béla dirigálta legutóbb a paksiakat, akik 85-76-ra verték a debrecenieket. A hét közben edzőmeccset vívtak a vendégek, itt szintén nyertek: 82-80ra gyűrték le a Kaposvárt.

A tolnaiak irányítója, Kovács Ákos visszatér a Gáz utcába, mivel a tavalyi szezont itt töltötte, és nem is teljesített rosszul, amikor szóhoz jutott. Megbízhatóan pattogtat Pakson is, rajta kívül kulcsfigura Shannon Evans, valamint az atletikus, szintén amerikai Nicholas Faust. A palánk alatt a magyar nemzeti együttes meghatározó embere, Eilingsfeld János szorgoskodik, az 5-ös poszton hasznos macedón válogatott, Bojan Trajkovski társaságában. A kispadról Ruják András érkezik irányítani, a Székesfehérváron fél évtizede megforduló bedobó, Medve Máté is gyakran kap lehetőséget, miként az alsó poszton szereplő, 210 centiméterre nőtt szerb center, Nikola Jevtovics is. Alig egy hete jelentettek be egy új igazolást: a tengerentúli Chane Behanan írt alá a látogatókhoz. A felek szeptember közepén, a hagyományos, Morgen Ferdinánd Emléktorna fináléjában már találkoztak az idei szezonban, az albások annak ellenére nyertek 107-89-re, hogy Evans 37 pontot szórt a túloldalon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egy hónappal ezelőtt térdműtéten átesett – a porccal akadtak problémái – fehérvári csapatkapitány, Lóránt Péter visszatérésére is van esély, a center a gyógytorna és az erősítés után már megkezdte a labdás edzéseket, vele is számolhat Dzunics mester.

– Kell a siker, érthetően rosszul éltük meg a Balkan elleni vereséget. A rendes játékidő zárása előtti bravúros triplával a hazaiak döntetlenre mentették a meccset, majd a hosszabbításban fölénk kerekedtek. A paksiak ellen győzelemre készülünk – közölte Góbi Henrik, aki feltérképezte a szombati riválist.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS