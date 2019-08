Kovács a célban még nem tudta, hogy kvótát szerzett

Demeter Bence után a Volán Fehérvár másik öttusázója, Kovács Sarolta is indulási jogot vívott ki Bath-ban a tokiói nyári játékokra.

Kovács Saci azzal a céllal utazott Angliába, hogy legjobb magyarként az első nyolc között végez, ezzel kvótához jutva a jövő nyári ötkarikás játékokon. Végül 13. helyen ért célba a Volán Fehérvár sportolója, ugyanakkor ezzel is sikerült teljesíteni e tervét.

– Egyértelműen az volt a célom, hogy ott legyek az első nyolcban. Az utóbbi időszakban nem igazán sikerültek a versenyeim, de folyamatosan javuló formát mutattam lövészetben és futásban, ezért optimistán vártam az Európa-bajnokságot. Úgy gondoltam, ha minden számban kihozom magamból a maximumot, ott lehetek az élmezőnyben. Jól is ment minden, ha a döntőben a lovaglás jobban sikerült, az első hatban végeztem volna. Komoly sikerként értékelem a tokiói kvótát, ezzel lekerült rólam a teher, a jövőben nyugodtabban versenyezhetek. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell mindent megtennem a jó szereplés érdekében, de nyomás már nem lesz rajtam.

Az Európa-bajnokság nyolc kvótát osztott, most volt a legkönnyebb megszerezni a jövő évi indulási jogot.

– Igen, ezúttal mutatkozott a legnagyobb esély arra, hogy valaki bebiztosítsa magát Tokióra. A szeptemberi budapesti vb-n három versenyző szerezhet kvótát. Napok teltek el az Európa-bajnokság óta, most kezdem felfogni, hogy elmondhatom magamról, nyugodtan készülhetek az olimpiára. Bath-ban szerettem volna bizonyítani nemcsak a szurkolóknak, a szakembereknek, hanem magamnak is, hogy én vagyok a legjobb női öttusázó Magyarországon. Persze, azzal, hogy kvótát szereztem, még nem garantálja, hogy ott leszek a rajtnál jövő nyáron, mert más is szerezhet jogot a további világversenyeken, illetve a világranglistáról is ki lehet jutni (minden nemzetet két női és férfi versenyző képviselhet a nyári játékokon – a szerk.), de az biztos, hogy lépéselőnyben vagyok a riválisokkal szemben. Nem kell hajszolnom a sikert és nem kell kényszerből elindulnom mindenhol a közeljövőben.

Úgy tűnik, Anglia kimondottan jó helyszín az ön számára.

– Igen, 2011-ben, Medway volt a házigazdája az Eb-nek, ahol 7. helyen végeztem egyéniben, gyorsan megszereztem a kvótát a 2012-es londoni olimpiára. Aztán 2015-ben, Berlinben 6. lettem, ezzel is gyorsan letudtam a 2016-os, riói kvalifi kációt, nem kellett izgulnom az olimpia előtt. Ott elvileg három kvótát osztottak, de mivel a három dobogósnak már volt indulási joga, a mögöttük végzők jöttek előre. Mint ahogy ezúttal a 13. helyezésem is elég volt ehhez.

Amikor célba ért, már tudta, hogy a tervét megvalósította?

– A lengyel lánnyal harcoltam, főleg az utolsó száz méter hozott nagy küzdelmet. Arra gondoltam, minél előbb érjek célba, nem számolgattam. Sikerült bejönnöm előtte, a célban fogalmam sem volt semmiről. A többiek már számolgattak, azt mondták, szerintük rendben vagyok, de nem mertem elhinni, mondtam, várjuk meg a hivatalos végeredményt, akkor megnyugszom. Öt perc elteltével aztán nagy volt a boldogság, kiderült, a társak megérzése jónak bizonyult. Érdekesség, hogy tavaly nyáron, a fehérvári Eb-n pont ugyanennyit kombiztam, amivel feljöttem a 7. helyről a dobogóra, bronzot szereztem, most a 7. helyről csúsztam vissza a 13. pozícióba. De nem vagyok elégedetlen. Ezúttal futógépekkel harcoltam, nagy volt a csata a befutónál. A szeptemberi budapesti vb-re így jobb hangulatban készülök, nincs bennem görcs. Persze, nagyon fontos az itthoni sikeres szereplés, 2008-ban, 17 évesen a hazai rendezésű vb-n váltóban elsők lettünk. Szeretnék egyéniben ott állni a dobogón. A mix váltót az egyéni versenyek után rendezik, elképzelhető, hogy majd ott is szerephez jutok.