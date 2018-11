Kötelező lesz a győzelem a Szombathelyi Haladás ellen

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 15. fordulójában a Puskás Akadémia FC csapatához a Szombathelyi Haladás együttese látogat, a találkozó szombaton 17 órakor kezdődik a Pancho Arénában.

A két csapat a tavalyi, 2017/18-as szezonban először Szombathelyen csapott össze, és meglepetésre sima, 5-1-es győzelmet ért el a PAFC gárdája. Kovács Lóránt 16. percben szerzett góljára öt válasz érkezett, előbb Molnár Gábor talált be, majd duplázni tudott Josip Knezevic, és Ulysse Diallo is. Aztán visszavágott Felcsúton a Haladás, Szakály Péter góljával ugyan vezetett a PAFC, ám ezt követően Myke Ramos Bouard kétszer, Stef Wils, pedig egyszer vette be Hegedűs Lajos kapuját, kialakítva a 3-1-es végeredményt. A harmadik összecsapás végén is a szombathelyiek örülhettek, bár a meccs első találatát Ezekiel Henty érte el, erre a korábbi meccshez hasonlóan zsinórban három vasi találat jött. Előbb Mészáros Karol, majd Stef Wils, és a végén David Joel Williams is góllal járult hozzá a zöld-fehér sikerhez. A hajrában Henty volt még eredményes, de ez csupán az állás kozmetikázására volt elegendő.

Idén augusztusban folytatódott a Hali hegemóniája, Szombathelyen megint csak Mészáros keserítette Branisz­lav Danilovics kapus életét, két góljára csak Molnár válaszolt.

Jelenleg a Haladás a tabella sereghajtója, hat ponttal van lemaradva a Puskás Akadémia FC együttesétől, mely a 9. helyen tanyázik. Ahhoz, hogy Benczés Miklós csapata valamelyest megszilárdítsa pozícióját, és messzebb kerüljön a kiesőzónától, feltétlenül be kellene zsebelnie a három pontot.

– Az MTK ellen akciógólokat lőttünk, mégsem tudtunk pontot, vagy pontokat begyűjteni. Márpedig ha egy mérkőzésen két gólt tudunk szerezni, annak legalább egy döntetlenre jónak kellene lennie. A szombathelyiek leszűkítik a területeket, ezért kiemelt szerepe lesz a pontos passzjátéknak, valamint annak, hogy mi kezdeményezzünk, de ugyanolyan fontos lesz a védőzóna felügyelete. A Haladás rendkívül kellemetlen ellenfél, gyors kontratámadásokat tud vezetni – ezt meg kell akadályoznunk – fogalmazott Benczés Miklós.

