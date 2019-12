Kötelező lenne nyerni, de nem lesz könnyű meló

A 2019-es esztendő utolsó hazai bajnokiján a tabella 10. helyén álló Paksi FC csapatát fogadja a második pozíciót elfoglaló Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 15. fordulójában.

32. élvonalbeli randevújára ké­szül a Mol Fehérvár FC és a Paksi FC. Az eddigi összecsapásokon meggyőző a Vidi fölénye: 19 piros-kék siker mellett hét döntetlen született, míg a Paks öt alkalommal tudott nyerni. Az elmúlt 15, egymás elleni mérkőzés során nyolcszor nyertek a fehérváriak, négy döntetlen mellett háromszor aratott diadalt a Tolna megyei egylet, legutóbb 2018. áprilisában 1-0-ra győztek a zöld-fehérek. A Vidi ellen többször is beleszakadt a késbe a Paks, egy évvel ezelőtt és 2017-ben is négyet hintettek a fehérváriak, 2016-ban pedig öt góllal terhelték meg a paksi hálót. Az idei pontvadászatban még Marko Nikolics irányítása alatt 2-0-s sikert aratott a Mol Fehérvár FC idegenben, Futács Márkó és Ivan Petrjak voltak eredményesek. Akik akár a szombaton 17 órakor kezdődő, idei utolsó hazai mérkőzésnek is fazont szabhatnak.

Mindkét gárda sikerrel megvívott Magyar Kupa-fordulót tudott le a hét közben. A Vidi a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát ejtette ki a hosszabbításban kiharcolt öngóllal, míg a Paks nem adott esélyt a Mosonmagyaróvárnak, 4-0-ra nyert északon.

– Kedd este Szegeden egy klasszikus kupameccset játszottunk, mindenki láthatta, hogy nagyon nehéz dolgunk volt, hiába volt másodosztályú együttes az ellenfelünk – tekintett vissza az elmúlt napokra a fehérváriak válogatott középpályása, Pátkai Máté. – Az is igaz, hogy bőven megvoltak a lehetőségeink, hogy korábban eldöntsük a továbbjutást, és ne kerüljön sor hosszabbításra, de ez így alakult; a lényeg, hogy ott vagyunk a legjobb 16 között. Szerda óta viszont már a Paks elleni összecsapás jár a fejekben. Egy rendkívül kellemetlen ellenfél érkezik hozzánk, minden alkalommal megnehezítik a dolgunkat, ráadásul nyár óta Böde Dániel is őket erősíti. Ennek megfelelően nem számítok könnyű találkozóra, hiába játszunk hazai pályán. Évek óta a középmezőnyben végeznek, most is stabil játékra számítok tőlük. Hazai pályán ez lesz a naptári év utolsó mérkőzése, ezért is különösen fontos, hogy győzzünk szombaton.

Az Atomvárosiak nem robbantották fel az erőviszonyokat a pontvadászat elején. A halványabb szereplés a csapatot nyáron átvevő Tomisz­lav Szivics állásába került, így három bajnoki és egy kupatalálkozó óta Osztermájer Gábor irányítja megbízott edzőként a szakmai munkát. Vele eddig egy pontot szereztek a zöld-fehérek, a Kisvárdával ikszeltek (1-1), majd kikaptak a Honvédtól a fővárosban 2-1-re, otthon pedig az Újpesttől szenvedtek 4-2-es vereséget.

OTP BANK LIGA állása

1. Ferencvárosi TC 13 10 2 1 26 – 12 32

2. Mol Fehérvár FC 14 9 2 3 29 – 15 29

3. Mezőkövesd 14 8 4 2 20 – 11 28

4. Puskás AFC 14 7 3 4 24 – 17 24

5. Budapest Honvéd 14 7 1 6 18 – 19 22

6. Újpest FC 14 6 2 6 22 – 22 20

7. Kisvárda 14 6 2 6 18 – 19 20

8. Debreceni VSC 13 6 – 7 23 – 25 18

9. Diósgyőri VTK 14 5 1 8 15 – 23 16

10. Paksi FC 14 3 2 9 17 – 29 11

11. Zalaegerszeg 14 2 5 7 20 – 22 11

12. Kaposvár 14 2 – 12 11 – 29 6