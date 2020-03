Kötelező a pontok begyűjtése a dunaújvárosi kéziseknek

Akár két helyet is javíthat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia utánpótláscsapata a női kézilabda NB I/B csoportjában, ha érvényesíti a papírformát a Mohácsi TE 1888 ellen.

Nagy tettet hajtottak végre február végén Illés Márton lányai, 30-28-ra ugyanis legyőzték a szebb napokat is megélt zöld-fehér győriek utánpótláscsapatát, s úgy tűnt, megújult önbizalommal, vérszomjasan mennek majd a megyei rangadóra a Gárdony-Pázmánd együtteséhez – ám ott nem jött ki a lépés.

Végig futott az eredmény után a Kohász, a félidő utolsó perceiben pedig el is ment az esély, hiszen már hat is volt közte, ezt a hátrányt pedig már nem bírták ledolgozni a fekete mezesek, s így most a nyolcadik pozíciót foglalják el, pont a gárdonyiak mögött.

A mohácsiak ezzel ellentétben otthon kaptak ki, bár az ő vereségük sokkalta érthetőbb, hiszen a képzeletbeli dobogó alján álló Kozármislenytől kaptak ki hét góllal.

Mindkét gárda tehát feledtetni szeretné a legutóbbi meccs sérelmeit, s javítaná a hibákat. Októberben már egy ízben egymásba botlottak, s ez az, amibe tud most kapaszkodni a hazai gárda, hiszen akkor idegenben négy góllal, 21-25-re verték a baranyaiakat.

Az a találkozó egyébként is érdekesre sikerült – már az első 10 percben 6-1 volt a Mohács javára, de még a 20. percben is négy volt közte, s az első egált Ujházi Vivien találata után a 27. percben mutatta az eredményjelző. Az utolsó tíz percig fej fej mellett haladtak, ám jött a rutin Mihály Petra személyében, aki két gyors góllal el is döntötte a találkozót. Valószínűleg most is aláírna egy ilyen eredményt a DKKA.

További segítség a Duna-partiaknak, hogy a már említett Mihály Petra és Jovana Jovovity személyében NB I-es tapasztalatokkal is rendelkező játékosokkal operálhatnak – ez a Mohács esetében természetesen nem adott (hiszen nincs első osztályú gárdájuk – a szerk.).