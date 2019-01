Kötelező a három pont a Zágrábtól

Csak a gólkülönbség javítás lehet a kérdés a Volán számára a 21 mérkőzés óta nyeretlen sereghajtó Medvescak ellen az osztrák központú jégkorongbajnokságban.

Négy fordulóval az alapszakasz zárása előtt továbbra is tartja hatodik – ezzel automatikus rájátszást érő – pozícióját a Fehérvár AV19 együttese. Pénteken 18 órakor az a Medvescak Zagreb látogat az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba, amely legutolsó győzelmét november 20-án éppen az Ördögök ellen aratta. A horvátok gyakorlatilag ezután csődöt is jelentettek, a Medvék KHL-s szereplése igencsak megterhelte a szintén kék-fehér egylet kasszáját, és ehhez járult hozzá főszponzoruk elvesztése. A nem várt pénztelenség miatt aztán egymás után távoztak az idegenlégiósok, köztük a Raktár utca egykori nehézbombázója, Antonin Manavian is. Ha csak az utolsó három fellépésüket vesszük alapul, akkor azzal szembesülünk, hogy a vendégek a liga pofozógépévé váltak: 31 gólt kaptak, egyet se lőttek, az ellenfelek 192-szer vették célba kapujukat.

Hannu Järvenpää, a Volán vezetőedzője így vélekedik:

– Beszélgettem a játékosokkal, úgy vettem észre, hogy átérzik a péntek esti mérkőzés súlyát. Tisztában vannak azzal, hogy mit mutat a tabella, tudják, egy újabb győzelemmel ismét közelebb kerülünk a rájátszáshoz. Bízom bennük.

Hári Jánosékra vasárnap 16 órakor nehezebb feladat vár a második Graz otthonában.