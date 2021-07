Köszönet az Eb-élményért – A Mol Fehérvár FC válogatott játékosait fogadta a polgármester

2021 júniusában újra izzott a magyar futballáz. Magyarország labdarúgó válogatottja az Európa-bajnokság „halálcsoportjában” úgy végzett a negyedik helyen, hogy a világbajnoki címvédő franciákkal, s az ugyancsak a világ élvonalába tartozó németekkel is döntetlent játszott. A Mol Fehérvár FC válogatott labdarúgóit Cser-Palkovics András látta vendégül.

„Köszönjük szépen, remélem, nektek is óriási élmény volt, nem csak a közönségnek.” – kezdte a városházi kötetlent beszélgetést Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a Vidi magyar válogatottjait faggatta az átélt pillanatokról. A franciák ellen gólt szerző Fiola Attila családi elfoglaltság miatt távol maradt, de Nego Loic, Nikolics Nemanja és Bolla Bendegúz is mosolyogva fogadta a gratulációkat.

– 2016 után az ember azt gondolta, hogy az volt a csúcs, ami Franciaországban történt, hogy továbbléptünk a csoportból. Igaz, most nem jutottunk tovább, de szerintem túlszárnyaltuk azt a szereplést – vélekedett Nikolics Nemanja, aki a franciák és a németek ellen pályára lépett, a portugálokkal vívott csatát a vonalon kívül figyelte. – Amikor a kis Schön a portugálok ellen belőtte a meg nem adott gólt, elképesztő volt hallani, ahogy felrobban a stadion. Beszéltük is utána a srácokkal, hogy vajon mi történik, ha szabályos gólt rúgunk, vagy esetleg megnyerünk egy meccset? Leírhatalan volt, mikor Fityó betalált a franciáknak. A lelátón volt mindenkinek a családja, a szülei, a barátai, no és persze közel hatvanezer ember, hatalmas érzelmek szabadultak fel belőlünk is. Bizonyítási vágy volt mindenkiben, akár tovább is juthattunk volna. Németországban ki-ki meccset játszottunk, s 2-2 után szomorkodva mentünk le a pályáról, míg a németek úgy örültek, mintha Eb-t nyertek volna. Komoly hozadéka az Európa-bajnokságnak, hogy megmutattuk, a legnagyobbakkal is versenyben tudunk maradni. Alázat, szorgalom, szív, szenvedély, hit, győzni akarás – ezekkel az erényekkel lehet szembeszállni a világsztárok ellen. Marco Rossi egyenes, őszinte ember, aki kiválóan megtalálta az egyensúlyt a fiatalok és a rutinos játékosok között. Minden olyan játékosnak megadja a lehetőséget, aki csapatban tud gondolkodni. A fiatalok bátrak, nem tisztelnek senkit, ennek a csapatnak lesz jövője, de tartani kell a szintet – mondta Nikolics, aki Bolla Bendegúznak is hosszú válogatott-jövőt jósol.

– Sajnálom, hogy nem léphettem pályára az Európa-bajnokságon, de így is hatalmas élmény volt a felnőtt válogatottal együtt dolgozni. Minden percben tanultam valamit, amiből építkezni tudok a jövőben – mesélte a Vidi fiatal szélső védője, Bolla Bendegúz, aki az Eb előtti felkészülési meccseken jutott szóhoz.

– Óriási élmény volt mindenkinek, nem csak azoknak, akik a sportot, azon belül pedig a labdarúgást szeretik. Mert az Európa-bajnokság összehozta az embereket. Volt kikért szurkolni, volt teljesítmény, amit meg lehetett köszönni. Az Eb-re való újbóli kijutás is nagy eredmény, de hogy ott az utolsó pillanatokig volt esély a csoportból való továbbjutásra, arra senki sem gondolt. Talán a válogatott kivételével, akik majdnem megcsinálták a csodát. Büszkék lehetünk a válogatottra, s különösen a fehérvári játékosokra, hiszen meghatározó teljesítményt nyújtottak. Sok örömet okoztak azoknak a szurkolóknak, akik a Puskás Arénában voltak, s azoknak is, akik itt Fehérváron, a szurkolói zónában figyelték a meccseket. Látszik, hogy van értelme a labdarúgással foglalkozni – mondta a polgármester, aki az Eb-győztest is latolgatta.– Az angol-olasz kettősből nyeri szerintem valamelyik csapat az Európa-bajnokságot. Az olaszok szépen játszanak, lehet nekik szurkolni, a dánok meglepetést hoztak, ami jót tesz a focinak, a spanyolok pedig mindig spanyolok maradnak. Úgy gondolom, Anglia és Olaszország játssza a döntőt, s ha tippelnem kell, akkor talán az angolok nyerik az Eb-t.