Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya a Sport Tv Mai Helyzet című műsorában elmondta, összesen körülbelül 15 úszónak és edzőnek lett pozitív a koronavírustesztje.

Mint ismert, az előző héten Kozma Dominik közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kapás Boglárkához hasonlóan pozitív lett a második koronavírustesztje, később pedig Horváth Dávid és Bohus Richárd is elismerte, pozitív tesztet adtak, miközben a magyar szövetség kilenc esetről számolt be. A Nemzeti Sport ezzel kapcsolatban arról írt, összesen 16 válogatott úszó esetében lett pozitív a második teszt, de mivel többeknek kétes eredményt hozott a vizsgálat, náluk egy harmadik mintavételre is szükség lesz – tudtuk meg a Nemzeti Sporttól.

Sós Csaba, az úszóválogatott szövetségi kapitánya most a Sport Tv Mai helyzet című műsorában elárulta, az információnkkal egybevágva körülbelül 15 pozitív teszt született az úszók és edzőik között, a hétvégén újabb teszteket végeznek el, ezeket pedig addig ismétlik, amíg nem lesz mindenki eredménye negatív.

„Ilyenkor a kötelező kéthetes karantén van, amire gyakorlatilag az összes válogatott úszót kötelezte a szövetség. Pontos számot én sem tudok. Annyit tudok, hogy olyan 15 körül lett a pozitív eredmény, és közel 100 vizsgálatot végeztek el, nemcsak a versenyzőket, hanem az edzőiket is tesztelték” – jelentette ki Sós Csaba.

„Pontos dolgot én sem tudok, hiszen ez a járvány új, de azt tudom, hogy a válogatott tagjainak ha minden igaz, ezen a hétvégén újabb tesztek lesznek, és ez egészen addig folytatódik, amíg nem lesz mindenki negatív.”