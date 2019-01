Kortól és nemtől függetlenül gyűjtik az aranyérmeket a tollasozók

A tollaslabda fellegváraként ismert pécsi, illetve debreceni műhelyekkel rendre eredményesen veszik fel a harcot a fehérvári tollasozók.

Jól indult a szezon a Fehérvár Badminton SE számára, rögtön az első versenyről több aranyéremmel térhettek haza. Az eddigi eredményekről Nagy-Szabó Levente, az egyesület vezetője, edzője és játékosa számolt be.

– A Péter András Emlékversenyen három fehérvári győzelem született, férfi egyesben a tavaly még ifi Mórocz Ákos első győzelmét aratta a felnőttek között. Női párosban Kömives Dóra és Újvári Boglárka, vegyes párosban pedig Kömives Dóra és jómagam nem találtunk legyőzőre – mondta Nagy-Szabó Levente.

Novemberben Pécsett előbbi párosoknak ismét sikerült a dobogó legfelső fokára állni, míg Mórocz ezúttal harmadik lett. Decemberben az első osztályú küzdelmek során a Letsch–Tárkány-Szűcs kettős a döntőig menetelt, végül a Nagy-Szabó–Kömives duó tudta megállítani őket. Ugyanitt a Letsch–Nagy-Szabó kettős férfi párosban diadalmaskodott.

Most hétvégén rendezik a Budapest Bajnokságot, valamint még januárban következik a felnőtt első osztályú csapatbajnokság második fordulója is, melynek áprilisi rájátszásában a bronzérem lehet a fehérváriak reális célja. Február első hétvégéjén már a Magyar Országos Bajnokságon szerepelnek a koronázóvárosiak, párosban mindenféleképpen éremeséllyel, de egyesekben is születhetnek meglepetések.

A fiatalok is szépen teljesítenek, U11-es korosztályban Pető Balázs viszi a prímet, a 2009-es születésű játékos idén már három tornán tudott győzni. Hasonlóan teljesít Erdős Zsombor is, aki már ötödik korosztálya ranglistáján. Egyre előkelőbb helyen jegyzik az U15-ös Tímár Lászlót (3.) és Simon Alízt (11.) is, előbbi két korosztályos tornán győzedelmeskedett, párosban pedig Szkok Bencével szerzett aranyérmet. Fontos időszak következik számukra, egyrészt a tavaszi Országos Bajnokság, másrészt a Városi és Megyei Diákolimpia szempontjából, utóbbin az országos döntő elérése a cél.

