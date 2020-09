Korlátok közötti rajt

Szeptember 12-én a MAC HKB Újbuda és az Opten Vasas HC összecsapásával útjára indul a jégkorong Erste Liga 2020–21-es idénye.

Tíz együttes, a MAC-HKB, az Opten Vasas HC, a Ferencváros, az Újpest, a Debreceni AC, a Titánok, a Dunaújvárosi Acélbikák, valamint a romániai SC Csíkszereda, a Corona Brassó és Gyergyói HK alkotják az Erste Liga mezőnyét. A bajnoki rajt még hiányos lesz, hiszen a koronavírus-megbetegedéseket produkáló Újpest, az FTC-Telekom és a Dunaújvárosi Acélbikák később kezdik az idényt. Az alapszakasz jelen állás szerint január 24-ig tart, de a tényleges lebonyolítás a vírushelyzethez igazodva változhat. A mérkőzésprogramot egyelőre december 13-áig készítette el a liga, ez egy teljes oda-vissza kört, csapatonként 18 összecsapást jelent.

– Rendhagyó szezon elé nézünk, turbulens környezetben vágunk neki a 2020/21-es küzdelemsorozatnak – fogalmazott a pontvadászatot felvezető sajtótájékoztatón Szabados Richárd, az Erste Liga alelnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati üzletágvezetője. – Valamennyi szereplő esetében a legfontosabb az egészség megőrzése, azonban a bajnokságnak erős korlátok között ugyan, de el kell kezdődnie. Mindannyiunk egyöntetű álláspontja, hogy kizárólag egészséges játékosok részvételével induljon el a bajnokság szombaton. Nem tervezünk változtatást a szponzorációs kondíciókon, bízunk benne, hogy a megfelelő menetrend szerint zajlanak majd a mérkőzések.

Fél év telt el azóta, hogy a koronavírus-járvány miatt az elődöntőknél véget vetettek az Erste Liga előző kiírásának. A bajnokság végét most sem látják biztosítottnak.

– Ígérgetni felelőtlenség lenne, nem is teszünk ilyet. A szövetség feladata és célja kihozni a maximumot a mindenkori körülményekből, adottságokból, annál is inkább, hogy a piac átalakulóban van, a sportfogyasztási szokások változnak, különösen nagy kihívások előtt állunk ebben a helyzetben. Konkrét terveink vannak arra, hogyan emeljük a szurkolók kiszolgálásának színvonalát nemcsak a helyszíneken, hanem minden szóba jöhető platformon – mondta el Sipos Levente, az MJSZ főtitkára. – A felelősség és a fegyelem most a kulcs, ezek nélkül lehetetlen lenne megvalósítani a terveinket.

A DAB a Brassó ellen kezd október 6-án.

– Tanultunk az előző szezonból, amikor a jó középszakasz után a negyeddöntőben búcsúznunk kellett, ám terveinket felborította a vírus. A keret 95 százaléka van jelenleg karanténban, így jelentősen le vagyunk maradva a felkészülésben – mesélt a hétköznapokról Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák ügyvezetője. – Abban bízom, hogy a szükséges vizsgálatok után szeptember 21-étől újra együtt gyakorolhat a teljes csapat. Remélem, most mindenki kipiheni magát és tettre készen tér vissza. Abban is bízom, hogy nem lesz szélsőséges a teljesítményünk és a végére leszünk a legélesebbek.

A hazai mérkőzéseit immár Győrben játszó Titánok szeptember 14-én, hétfőn este Debrecenben vendégeskednek.

– Azzal, hogy finn vezetőedző vette át a csapatot, a koncepció nem változik, továbbra is az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiáról kikerülőknek próbálunk lehetőséget adni – nyomatékosította Szélig Viktor, a fehérváriak általános igazgatója. – A Titánok ettől a szezontól Győrben játsszák a hazai mérkőzéseiket, és remélem, hogy a felnőtt hokit újra megszerettetik a helyi közönséggel. A csapat magja évek óta együtt játszik, így azt várjuk, hogy lépjenek eggyel közelebb az osztrák ligás együttes keretéhez, továbbá azt is, hogy fejlődjenek, napról napra jobbak legyenek, nehezítsék meg az ellenfelek dolgát.