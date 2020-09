Korán eldőlt az összecsapás

Felkészülési mérkőzésen a Hydro Fehérvár AV19 két góllal bizonyult jobbnak a szlovák Tipos Extraliga névre hallgató bajnokságban induló DVTK Jegesmedvék együttesénél.

DVTK Jegesmedvék– Hyd­ro Fehérvár AV19 2-4 (1-3, 0-1, 1-0)

Miskolc, 685 néző

V.: Juhász G., Nagy A., Vincze, Váczi

DVTK: Rajna – Kiss D., Pukka 1, Rokaly Sz., Osterberg, Vas J. – Szirányi (1), Wehrs, Galanisz 1, Magosi (1), Csanyi – Vojtkó, Miskolczi (1), Révész, Ritó – Láda B., Galajda, Mattyasovszky, Lövei, Farkas M. (1). Vezetőedző: Dave Allison

FAV19: Ouzas – Szabó B., Campbell, Hargrove, Hári J., Petan – Caruso, Stipsicz 1, Bartalis (1), Kahkonen 1, Szita – Geiger, Szabó D. 1, Erdély Cs. 1, Kuralt (1), Sarauer (1) – Horváth M., Mihály Á. (1), Reisz (1), Sárpátki (1). Vezetőedző: Antti Karhula

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Kapura lövések: 58-31

Még jóformán be sem melegedtek a felek, amikor már Michael Ouzas ketrecében táncolt a pakk, az 52. másodpercben Galanisz Nikandrosz volt eredményes. A 7. percben Stipsicz Bence lőtt a felső sarokba a támadóharmad közepéről, 1-1. A 15. percben Szabó Dániel talált be közelről, majd a harmad hajrájában Toni Mikael Kahkonen vette be oldalról Rajna kapuját, 1-3. A középső harmadban kapta első előnyét a Fehérvár, ezt ki is használta, Andrew Sarauer passzát Erdély Csanád vágta a kapuba, 1-4. Az 57. percben levitte kapusát a DVTK, Wilhelm Pukka pedig a kék vonal közeléből csökkentette csapata hátrányát, 2-4. A meccs visszavágójára Fehérváron kerül majd sor egy hét múlva.