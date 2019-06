Korábbi négyszeres szlovák bajnok veszi át az irányítást az együttesnél

Hornyák Zsoltot nevezték ki a Pukás Akadémia FC felnőtt labdarúgó­csapatának élére.

Meglehetősen komoly fluktuáció jellemzi a felcsúti kispad környékét, az elmúlt 365 napban három szakember is helyet foglalhatott rajta. Tavaly ilyenkor még Benczés Miklós irányításával kezdte meg felkészülését a Vál-völgyi szíveket megdobogtató alakulat, míg december legvégén az eredmények kedvezőtlen alakulását követően már Komjáti András klubigazgató mint megbízott vezetőedző vette át a kormányrudat. Az egymeccses kaland után a téli felkészülésnek már a német futballfilozófiát valló Radoki János irányításával vágott neki a PAFC, akivel tavasszal mindössze három győzelmet arattak hat vereség – köztük a Kisvárda elleni otthoni 0-3 – mellett. Ennek hatására ő is kénytelen volt távozni, így az utolsó fordulókra ismét a ma már tulajdonosi tanácsadói pozícióban tevékenykedő Komjáti András vette át a csapatot, akinek végül sikerült benntartania az együttest az első osztályban. Hétfő délután pedig az is kiderült, ki irányítja a jövőben a Puskás Akadémia első számú együttesét.

Hornyák Zsolt a cseh bajnokságban legutóbb hatodik helyet megszerző Liberec csapatától érkezett. A Felvidékről származó szakember játékosként négyszeres csehszlovák, illetve szlovák bajnoknak mondhatja magát, három alkalommal a Slovan Bratislava, egyszer pedig az FC Kosice csapatával ért a csúcsra. Edzőként 2018-as Csehországba szerződése előtt Örményországban dolgozott, ahol kétszer nyert Szuperkupát, valamint egy bajnoki arany-, illetve ezüstérmet is szerzett.

– Várom már a közös munkát, az akadémiáról érkező fiatalok mindenképpen jó alapot szolgáltatnak majd a csapatépítéshez. Az eddigiek során is figyelemmel követtem a magyar labdarúgás helyzetét, remélem, hogy rövid idő alatt belerázódom az itteni környezetbe – mondta Hornyák. – Mindig is annak a híve voltam, hogy közönségszórakoztató futballt kell játszani, támadó felfogásban szeretem pályára küldeni a csapataimat. Kulcsfontosságú ehhez, hogy az edzésen begyakorolt fegyelmezett, szervezett játékot a mérkőzéseken, éles helyzetekben is hozni tudjuk, ezen fogunk majd dolgozni. Ami a célkitűzéseket illeti, mindig a legmagasabbra szeretem tenni a lécet, aztán majd az idő előrehaladtával meglátjuk, hogy jönnek az eredmények, ám az biztos, hogy minden esélyünk megvan a jó szereplésre – mondta kinevezésekor.