Könnyed túra előtt a Koronázók

A Weinviertel Spartans otthonában vendégeskedik a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata a sógoroknál zajló divízió III-as bajnokságban.

Csak a szomszédba kell átruccanni a Koronázóknak, akik ezúttal a megyeszékhelytől 250 kilométerre található alsó-ausztriai Mistelbach városában lépnek rácsmezőre vasárnap 15 órakor. Az osztrák divízió III valószínűleg nem állítja különösebb kihívás elé Jim Ward gárdáját, mint ahogy a ligában három vereséggel álló Weinviertel Spartans brigádja sem okozhat meglepetést a két fronton teljesítő Fejér megyeieknek a hétvégén.

A magyar, sőt, európai viszonylatban is kifejezetten erős játékoskerettel és infrastrukturális háttérrel működő fehérváriaknál újabb beruházásokról számoltak be: a hazánk egyetlen amerikaifutball-pályájának és edzőközpontjának otthont adó First Fielden a közeljövőben megvalósulhat a főlelátó lefedése, valamint a VIP szektor kialakítása. Többek között ezekkel az újításokkal (is) készül a klub a 2020-as egyetemi vb-re.

Az Enthroners eddig veretlen idén, a honi élvonalban és az osztrák bajnokságban egyaránt. Gombos Bencéék első igazi értékmérője május 11-én lesz, amikor a rekordbajnok Budapest Wolves együttesét fogadják a HFL-ben.

Vezető képünk archív felvétel, illusztrációként szolgál!