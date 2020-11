Könnyed, nagyarányú Alba Fehérvár-győzelem született Egerszegen

Az Alba Fehérvár csapata a férfi kosárlabda-bajnokság 2. fordulójából elhalasztott mérkőzésen 18 pontos győzelmet aratott a Zalakerámia ZTE KK ellen.

Hat nappal ezelőtt edzőmeccs gyanánt már megmérkőztek a felek, akkor nem volt kérdéses a győztes kiléte, hiszen az Alba Fehérvár fölényesen, 22 ponttal győzött, főként a harmadik negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetően. Forray Gábor, a fehérváriak mestere dacára annak, hogy több hiányzója is volt, bízott abban, hogy hasonló felfogásban és teljesítménnyel jelentkezik ezúttal is csapata. Más kérdés, hogy az előzetesen jelzett négy hiányzóból hárman tényleg nem lehettek ott a parketten, így Luka Markovics, Vojvoda Dávid, Csorvási Milán nélkül állt fel az Alba.

Esa Ahmad kezdte a pontgyártást, ám ezt követően kiegyenlített lett a küzdelem, mindkét csapat tapadt a másikra, majd a 4. percben Lukács Norbert triplája után harcolt ki a Fehérvár ötpontos előnyt (4-9). A folytatásban – ugyan időt kért a Zete – sem változott túlságosan sokat a helyzet, csak a 7. perc táján kezdett éledezni a vendéglátó. Bonifert Ben­degúz duplája pedig csupán arra volt elég, hogy visszaállítsa az ötpontos különbséget. A negyed hajrájához érve Frank Turner hármasa a lehető legjobbkor jött, ezután pedig Takács Martin is bejelentkezett egy újabb hármassal (13-22). Ezt követően Takács Milán két sikeres büntetője azt jelentette, hogy már tíz ponttal vezetett az Alba – először a mérkőzés folyamán.

A második negyedre bejött és rögtön kosárral indított Szabó Zsolt, aki 2012–14 között két idényen át pattogtatott Fehérváron. Ez kevésnek bizonyult az üdvösséghez, mert továbbra is tartott a Forray-tanítványok előnye, de azért Tonko Vuko duplájával hosszú idő után lőtávolba kerültek a vendégek (24-29). Kapaszkodni próbált a ZTE, a rutinos Szabóval az élen, de Stacy Davishez hasonlóan ő sem dobta be a büntetőit, míg Godwin Omenaka duplája utat talált a Zete kosarába. A 15. percre ismét feltornázta magát a vendéglátó három pontra Andrew Duren triplájával és Ja Barion Glenn büntetőivel (37-40). Ron Curry hármasa hatott nyugtatóan az albásokra, és Lukács sem maradt el tőle, ettől függetlenül jól jött számukra a nagyszünet.

A pihenőt követően Ante Delas kinti dobásból talált be, Duren pedig egy közelivel, felhozva csapatát egy pontra (50-51). A 23. percben Turner előbb gólpasszal szolgálta ki Omenakát, majd a büntetőpontról is eredményesnek bizonyult, így visszaállt az ötpontos különbség. A negyed második felében több eladott labda és rosszul kivitelezett dobás borzolta a kedélyeket, ennek ellenére a Fehérvár Turner zsinórban szerzett öt pontjával közel került ahhoz, hogy lassan újból tíz legyen a felek között, majd Curry két, pontosan kivitelezett büntetőjével ez is összejött (61-72).

Megnyugtatóan, 13 ponttal vezetett az Alba a záró tíz perc előtt, és már csak arra kellett figyelniük, hogy megőrizzék. Ezt túl is teljesítették, egyre jobban kinyílott az olló, és hasonlóan a múlt heti találkozóhoz, most is simán nyertek.